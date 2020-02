Die Feuerwehren im Landkreis Konstanz können erst mal aufatmen. Die Planung für die neue Atemschutzübungsstrecke (ASÜ) wird in diesem Jahr weitergeführt. Der Antrag der Freien Wähler (FW) im Kreistag die Planungskosten für die ASÜ im Haushalt 2020 auf 25.000 Euro zu kürzen, wurde abgelehnt. Stattdessen haben die Mitglieder des Technischen und Umweltausschusses (TuA) und Verwaltungs- und Finanzausschusses (VFA) beschlossen, im Haushalt 2020 einen Betrag von 800.000 Euro für die Übungsstrecke einzustellen.

Ein Ökonomiegebäude auf einem Bauernhof in Eigeltingen ist im Juli 2019 komplett abgebrannt. Die Feuerwehr wurde zum Löscheinsatz gerufen. | Bild: Freiwillige Feuerwehr Eigeltingen

Martin Staab, Fraktionssprecher der FW, begründete den Antrag, dass erst noch gründlich geprüft werden sollte, welche Wehren die ASÜ und das Service-Zentrum nutzen wolle und ob es nicht andere flexiblere und schnellere Baumöglichkeiten gebe. Diese Notwendigkeit sahen die anderen Fraktionen in den Ausschüssen nicht. Sie stimmten gegen den Antrag der FW.

Gesamtkosten sollen sich auf über acht Million Euro belaufen

Die Mittel seien für den Erwerb eines Grundstücks und der Planung der der Atemschutzstrecke notwendig, erklärt Marlene Pellhammer, Pressesprecherin des Landratsamtes Konstanz. „Es ist eine Pflichtaufgabe des Landkreises, für die Feuerwehren eine ASÜ vorzuhalten. Das Landratsamt hat daher ein Gesamtkonzept zum Bau und zum Betrieb erarbeitet. Die zuständigen Kreisgremien werden in den nächsten Wochen darüber entscheiden“, sagt Pellhammer. Bereits im Haushaltsplan 2019 waren 950.000 Euro Planungskosten vorgesehen. Die Gesamtkosten für das Projekt sollen auch laut aufgestellten Investitionsplan auf acht Millionen Euro belaufen.

Rielasingen-Worblingen Freiwillige Feuerwehr Rielasingen-Worblingen braucht mehr Platz Das könnte Sie auch interessieren

Seit 2016 fehlt im Landkreis Konstanz eine Übungsanlage. Bis dahin konnten die Wehren in der Anlage in Radolfzell trainieren. Doch diese wurde 2016 wegen baulicher Mängel geschlossen. Weil es im Landkreis aktuell keine entsprechenden Übungsmöglichkeiten gibt, müssten die Einsatzkräfte seit Jahren in benachbarten Landkreisen und der Schweiz üben, erläutert FDP-Kreisvorsitzende Birgit Homburger in einer Mitteilung. Die Gastgeber bräuchten diese Kapazitäten aber für die eigene Ausbildung.

Übungsstrecke soll in Rielasingen-Worblingen entstehen

Auch Carsten Sorg, Kreisbrandmeister im Landkreis Konstanz, sieht die Notwendigkeit einer Übungsmöglichkeit als unabdingbar. „Die Feuerwehren müssen für den Ernstfall üben können“, sagt er. Deshalb brauche man im Kreis eine eigene Übungsstrecke – idealerweise auch mit einer Brandsimulationsanlage.

Im Juli 2019 brannte in Moos eine Lagerhalle auf einem Firmengelände komplett ab. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist der Brand auf einen technischen Defekt in einem Stromverteilerkasten zurück zu führen. Genau für solche Situationen müssen die Feuerwehrmänner trainieren. | Bild: Matthias Güntert

Als Standort für den Bau der ASÜ ist ein Gelände in direkter Nachbarschaft zum Hupac-Gelände in Rielasingen-Worblingen vorgesehen. Im Idealfall könnte die Anlage 2023 in Betrieb gehen. Im weiteren Verlauf soll es wohl auch zentrale Werkstätten für die Wehren im Kreis, eine Katastrophenschutzhalle und ein Übungsgelände, in dem ganz spezielle Situationen geprobt werden können, entstehen. Beschlüsse des Kreistags zur tatsächlichen Realisierung dieser Module liegen dazu noch nicht vor.