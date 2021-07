Konstanz vor 56 Minuten

793.823 Kilometer für die Umwelt: Das Landratsamt Konstanz zeichnet die aktivsten Stadtradler aus

Der Landkreis Konstanz hat sich zum zweiten Mal an der Aktion, die vom Verein Klima-Bündnis organisiert wird, beteiligt. An den 21 Stadtradel-Tagen traten 3713 Bürger in die Pedale.