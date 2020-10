Am Samstag hat der Kreis Konstanz die magische Grenze überschritten: An diesem Tag hat der Landkreis laut dem Landesgesundheitsamt in Stuttgart einen Inzidenzwert von 52 erreicht. 200 Personen sind im Kreis mit dem Coronavirus infiziert. Damit greift eine neue Allgemeinverfügung, wie Pressesprecherin Marlene Pellhammer am Telefon informiert.

Sperrstunden und Alkoholverbot nach 23 Uhr

Aber was bedeutet das für den Landkreis und seine Bürger? Im Klartext heißt das, dass neue und strengere Maßnahmen (eine sogenannte Allgemeinverfügung) gelten. Diese erlässt das Landratsamt. Ab sofort wird es zum Beispiel eine Sperrstunde beim Ausschank von Alkohol in der Gastronomie geben. „Von 23 bis 6 Uhr morgens darf dann nichts mehr ausgeschenkt werden“, erklärt Pellhammer. Diese Maßnahme gelte kreisweit.

Konstanz Das sind die aktuellen Zahlen und Entwicklungen zum Coronavirus im Kreis Konstanz Das könnte Sie auch interessieren

Des Weiteren tritt eine verstärkte Maskenpflicht in Kraft. „Auf allem Wochenmärkten muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden“, erklärt die Pressesprecherin. Generell gelte nun eine Maskenpflicht bei allen Veranstaltungen – drinnen wie draußen. Auch bei Sportveranstaltungen müssten die Zuschauer Mund und Nase bedecken; ebenso bei Beerdigungen. „Nur der Trauerredner ist davon ausgeschlossen“, informiert Pellhammer.

Steigt der Wert weiter, folge weitere Regeln

Sollten die Infektionszahlen weiter steigen, würden auch die Gruppengrößen reduziert. Bisher war es zehn Personen gestattet, sich zu treffen. Die Anzahl dürfe überschritten werden, wenn es sich ausschließlich um Personen aus maximal zwei Haushalten handle.

Kreis Konstanz Konstanzer Kreisrat an Corona erkrankt – zuvor war er noch in einer Kreistagssitzung mit 102 Teilnehmern Das könnte Sie auch interessieren

Und wie lange gelten die neuen Corona-Vorschriften? Die magische Grenze muss dauerhaft unterschritten werden. Die sieben-Tage-pro-100.000-Einwohner-Inzidenz muss eine Woche lang unter 50 liegen. Erst dann könne es Lockerungen geben. Diese beschließe das Landratsamt und müsse „offiziell aufgehoben“ werden. Zurzeit liegt der Inzidenzwert bei 49,6 (Stand: 25. Oktober). Aber das Landratsamt rechnet damit, dass die Zahl in den kommenden Tagen wieder etwas ansteigt und damit den 50er-Wert knackt.