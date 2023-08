Der Zoll hat bei Schwerpunktkontrollen am vergangenen Wochenende einige Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt. Darüber informiert das Hauptzollamt Singen in einer Pressemitteilung. Dabei waren die Beamten entlang der Grenze zur Schweiz – genauer gesagt in den Landkreisen Konstanz und Waldshut – im Einsatz.

So stellten die Beamten laut Zollangaben bei den Kontrollen an den Grenzübergängen zur Schweiz in den beiden Landkreisen zahlreiche Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Aufenthaltsbestimmungen fest.

150 Gramm Drogen entdeckt

In der Folge wurden 60 Strafverfahren eingeleitet, außerdem wurden Drogen aus dem Verkehr gezogen. Entdeckt haben die Beamten rund 150 Gramm Rauschgift, davon überwiegend Amphetamine, Kokain sowie 120 Ecstasy-Tabletten. Außerdem seien Kleinmengen von Marihuana und Haschisch sowie 20 Joints sichergestellt worden.

An beiden Kontrolltagen seien dabei laut Zollangaben täglich rund 30 Einsatzkräfte des Hauptzollamts Singen eingebunden gewesen. Darüber hinaus wurden Rauschgiftspürhunde sowie ein Scanmobil eingesetzt.

Am vergangenen Wochenende fand neben dem Seenachtfest, das knapp 35.000 Menschen nach Konstanz lockte, auch das Techno-Großereignis Streetparade statt. Bei dem Schweizer Festival in Zürich kommen jährlich am zweiten Augustwochenende knapp eine Million Menschen aus der ganzen Welt zusammen, um zu elektronischer Musik zu feiern.