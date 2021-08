Die Volkshochschule (VHS) im Landkreis Konstanz befindet sich im 50. Jahr des Bestehens im Umbruch. Das klassische Programmheft, in dem die Kurse für ein halbes Jahr versammelt waren, gibt es nicht mehr. Der Bildungsanbieter will flexibel auf Nachfragen reagieren können anstelle der festen Planung im Voraus. Und das Digitale spielt eine zunehmend größere Rolle. „Wir arbeiten jetzt anders“, sagt Nikola Ferling vom VHS-Vorstand.

Deutlich mehr Online-Angebote

Die virtuelle Verwaltung und Online-Kurse sind wegen der Pandemie entstanden, als Bildungseinrichtungen wie die VHS schließen mussten. Jetzt sind der Ausbau und die Integration in den normalen Betrieb geplant. Ein Viertel der 1300 Kurse, die im Herbst und Winter dieses Jahres geplant sind, bietet die VHS unabhängig vom Verlauf der Pandemie online an. Möglicherweise kommen neue Angebote übers Internet hinzu, sollten die Infiziertenzahl wieder stark steigen.

Volkshochschulen stellen sich digital auf

Die Kreis-Vhs hat zusammen mit den Volkshochschulen in den Landkreisen Lörrach und Waldshut vom Land den Zuschlag für die Förderung eines digitalen Pilotprojekts bekommen, das sich „onrhein“ nennt. Der Name ist aus den Worten online und Rhein zusammen gesetzt. Die eher ländlichen Volkshochschulen entlang des Rheins wollen sich bemühen, sich digital neu aufzustellen und neue Unterrichtskonzepte zu entwickeln. Dazu will die VHS im Landkreis Konstanz demnächst eine Stelle für eine entsprechende Fachkraft ausschreiben.

Wie volksnah ist die VHS noch?

„Wir wollen Teilhabe ermöglichen“, sagt der Konstanzer Bürgermeister Andreas Osner zum Wirken der VHS. Über die Kurse der Bildungseinrichtung sagt er: „Es ist für jeden Menschen etwas dabei“. Er verweist darauf, dass die Stadt Konstanz Besitzern des Sozialpasses 80 Prozent der Kursgebühren bezahle. Doch wie volksnah ist eine Volkshochschule, die sich zunehmend digital ausrichtet? Werden nicht bestimmte Bevölkerungsteile ausgeschlossen, weil sie gar nicht über die Technik verfügen, um online teilnehmen zu können?

Niederschwellige Angebote

Nikola Ferling widerspricht. In der Pandemie sei es gelungen, niederschwellige digitale Angebote zu schaffen, die auch Menschen erreichten, die Integrations- und Deutschkurse besuchten. Zudem wolle die VHS mit Unterstützungskursen Menschen ansprechen, die sich vom Digitalen technisch überfordert fühlen. Die Online-Angebote führten weder in der Verwaltung, noch bei den Kursen dazu, dass sich die örtliche VHS selbst abschafft, betonen Nikola Ferling und ihr Stellvertreter Stephan Kühnle.

Das Jubiläum Die Volkshochschule im Landkreis Konstanz feiert 50-jähriges Bestehen. Sie wurde als VHS Konstanz-Singen gegründet. Seit dem Jahr 2016 hat sich auch Radolfzell der Bildungseinrichtung angeschlossen. Seitdem nennt sie sich Volkshochschule im Landkreis Konstanz. Die VHS möchte von 50 Menschen in der Region wissen, was sie mit der Bildungseinrichtung erlebt haben und was sie mit ihr verbinden. Wer seine Erfahrungen teilen will, kann diese per Mail schildern: 50jahre@vhs-landkreis-konstanz.de Auch Bilder, Videos und Audiodateien sind willkommen, die Anhängen sollten aber die Größe von 10 Megabyte (MB) nicht überschreiten.

Nutzung der Kurse anderer Volkshochschulen

Dieser bekräftigt, die regionale Verankerung der VHS werde es weiter geben. Online sei es aber möglich, auch Nischen mit Kursen abzudecken, etwa bei den Sprachen. Die VHS wirbt für 97 ortsunabhängige Online-Kurse. Sie teilt dazu mit: „Um Interessenten eine noch breitere Auswahl an Fremdsprachen anbieten zu können, werden Online-Kurse im Rahmen der baden-württembergischen Kooperation mit ausgesuchten Volkshochschulen mitbeworben und auf unserer Homepage ausgeschrieben“.

Prominente im Programm Der frühere Nachtcafé-Moderator Wieland Backes stellt am 13. Oktober in Konstanz seine Autobiografie vor. Der führende deutsche Klimaforscher Stefan Rahmstorf wird am 18. November im Bodenseeforum referieren. Und am 29. November ist Niko Paech zu Gast. Der Postwachstumsökonom hatte zuletzt mit dem Buch „All you need is less“ auf sich aufmerksam gemacht. Die Erziehungswissenschaftlerin Margrit Stamm erklärt am 5. Oktober, warum Mütter nicht perfekt sein müssen. OB Uli Burchardt führt am 22. September durch Konstanz und erläutert, wie er die Stadt erlebt hat.

Kurse der VHS können auch anderswo gebucht werden

Im Gegenzug würden Kurse der örtlichen VHS ebenso von anderen Volkshochschulen beworben. Dazu gehörten beispielsweise Anfängerkurse in ausgefallenen Sprachen wie Farsi, Kroatisch oder Ukrainisch. In Konstanz und Umgebung bietet die VHS 136 Kurse in 20 Sprachen an.

Die Homepage habe sich zum zentralen Informationsportal entwickelt, stellt Stephan Kühnle fest. Werde ein Kurs stark nachgefragt, dann könne die VHS nun sofort reagieren und zusätzliche Angebote schaffen. „Wir versuchen, flexibel zu reagieren.“ Über die Kurse werde digital informiert und in einem Flyer, der vierteljährlich gedruckt wird. Er liegt in der Geschäftsstelle aus. Das aktuelle Faltblatt hat eine Auflage von 24000 Stück.

Stephan Kühnle ist überzeugt, dass die Volkshochschule ein Ort der Begegnung bleiben werde. Sie gilt als inoffizielle Börse für Freundschaften. Mit Blick auf die klassischen Präsenzkurse und die Online-Angebote sagt Andreas Osner: „Die Mischung macht den Charakter aus“.