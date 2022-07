Eine Lohnvorauszahlung durch seinen Arbeitgeber hat am Freitag, 8. Juli, einen Schweizer vor einem Gefängnisaufenthalt in Deutschland bewahrt. Das teilte die Bundespolizeiinspektion Konstanz mit.

Eine Bundespolizeistreife hatte den 45-jährigen Mann kurz vor 20 Uhr am Bahnhof in Konstanz kontrolliert und war dabei auf einen offenen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Konstanz gestoßen. „Aufgrund eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz war der Mann Ende 2021 durch das Amtsgericht Singen rechtskräftig zu einer Geldstrafe von 2100 Euro verurteilt worden. Hinzu kamen Verfahrenskosten in Höhe von 77,50 Euro“, heißt es in einer Mitteilung der Bundespolizei.

Problem für den Kontrollierten: Aus eigenen Mitteln konnte er die offene Gesamtsumme nicht begleichen – deshalb drohte ihm der Weg ins Gefängnis, um die Geldstrafe dort ersatzweise abzusitzen. In seiner Not bat er seinen Arbeitgeber um Hilfe.

Der spielte mit und brachte kurze Zeit später die fehlenden 2000 Euro als Vorschuss für seinen Angestellten zur Dienststelle nach Konstanz. Der Mann durfte daraufhin seine Reise fortsetzen – und hat auch in den nächsten Wochen die Möglichkeit, seine Aufgaben im Unternehmen zu erfüllen.