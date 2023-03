Um dem Gemeinderat die aktuelle Situation der Büsinger Kindertagesstätte darzustellen, haben in der jüngsten Gemeinderatssitzung Hauptamtsleiter Lukas Fendrich, auch für den Kindergarten zuständig, und Susanne Scholz, Leiterin der Kindertagesstätte, das Wort erhalten. Lukas Fendrich teilte den Gemeinderäten mit, dass Büsingen zum jetzigen Zeitpunkt personell wieder besser aufgestellt sei.

Susanne Scholz betonte, dass es bei der Arbeit der Erzieherinnen um nicht weniger gehe, als um die Gestaltung der Zukunft der Kinder. Dafür gelte es, bestmögliche Voraussetzungen zu schaffen und diese aufrechtzuerhalten, appellierte sie an den Gemeinderat. Dazu gehört es aus ihrer Sicht auch, mit der Zeit zu gehen und gegebenenfalls das Betreuungsangebot zu erweitern. Was die aktuelle Situation in Büsingen anbelangt, so können 70 Familien ihre Kinder in der Kita betreuen lassen. Es gibt derzeit keine Warteliste. Zurzeit sind 14 ausgebildete Erzieherinnen zum Teil in Teilzeit, zum Teil in Vollzeit angestellt. Sie werden zeitweise von nicht ausgebildeten Fachkräften unterstützt. Einige Erzieherinnen verfolgten die Gemeinderatssitzung von der Zuschauertribüne aus. Neben der Betreuungssituation ging es in der Gemeinderatssitzung außerdem um das Thema Finanzen. Auf das Jahr 2025 wird das deutsche Ministerium für Finanzen den Steuerfreibetrag neu überprüfen. Das ist das Ergebnis der Reise, die eine Delegation des Büsinger Gemeinderates nach Berlin unternommen hatte. Ziel der Reise war es, die Verhandlungen zur Erhöhung des Büsinger Freibetrages weiterzuführen. Aus diesem Grund haben sich Bürgermeisterin Vera Schraner, Helmut Waldvogel, Gemeinderat und erster Stellvertreter der Bürgermeisterin, und Werner Volz, Steuerberater und Verfasser des Steuerrechtsgutachtens, am 1. mit Beamten des Ministeriums getroffen. Der persönliche Kontakt mit den zuständigen Beamten im Ministerium für Finanzen sei sehr wertvoll gewesen, stellte Bürgermeisterin Schraner fest. Die Reise wertete sie als sinnvoll.