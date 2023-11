Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz haben am Donnerstag, 16. November, innerhalb von sieben Stunden gleich vier Männer geschnappt, die per Haftbefehl gesucht wurden. Gegen die Gefassten waren wegen Verstößen gegen das Strafgesetzbuch, das Aufenthalts- und das Straßenverkehrsgesetz rechtskräftig Geldstrafen verhängt worden, bisher hatte keiner den geforderten Betrag bezahlt. Spontan konnten nur zwei das nötige Geld aufbringen, für die anderen begann ein längerer Gefängnisaufenthalt in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Konstanz.

Los ging es am Mittag im Hegau

Doch der Reihe nach. Zunächst wurde laut dem Konstanzer Bundespolizeisprecher Nico Haller am Mittag am Grenzübergang Bietingen im Hegau ein 41-Jähriger bei der Einreise aus der Schweiz gestoppt. Bei der Kontrolle zeigte sich, dass das Amtsgericht Tauberbischofsheim den 41-jährigen französischen Staatsangehörigen bereits im Sommer 2021 wegen Straßenverkehrsvergehen zu einer Geldstrafe verurteilt hatte. Der Mann zahlte die offenen 781 Euro und durfte seiner Wege fahren.

Kurze Zeit später wurden Bundespolizisten am Grenzübergang Konstanz-Autobahn fündig. Sie zogen einen weiteren französischen Staatsangehörigen aus dem Verkehr, den die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach wegen Betrugs suchte. Auch der 51-Jährige konnte die drohende Ersatzfreiheitsstrafe abwenden und die geforderte Geldstrafe von 400 Euro vor Ort begleichen.

Anders der 67-jährige Schweizer, den Bundespolizisten am Bahnhof in Konstanz anhielten. Gegen ihn lag ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Konstanz vor. Das Amtsgericht Überlingen hatte den Gesuchten im Sommer 2022 wegen Trunkenheit im Verkehr zu einer Geldstrafe von 5250 Euro verurteilt. Da er nicht zahlen konnte, musste er ein Zimmer in der JVA Konstanz beziehen.

70 Tagessätze sind 70 Gefängnistage

Verhängt worden waren gegen den Mann 70 Tagessätze á 75 Euro. Dazu kommen noch Gerichtskosten, die laut Haller für die Dauer der Ersatzfreiheitsstrafe aber nicht von Belang sind. Da die Zahl der Tagessätze in Deutschland noch der Zahl der Gefängnistage entspricht, muss der 67-Jährige nun etwas mehr als zwei Monate einsitzen. Erst ab Februar 2024 gilt ein Verhältnis von 2:1. Ab diesem Termin sind solche Strafen nur noch halb so lang.

Der Grenzübergang Bietingen/Thayngen. Hier wurden am Donnerstag zwei Gesuchte bei der Einreise geschnappt. | Bild: Sabine Tesche | SK-Archiv

Noch härter traf es einen 25-Jährigen aus Ghana, der schließlich am Donnerstagabend bei der Kontrolle eines Fernreisebusses am Grenzübergang Bietingen erwischt wurde. Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe suchte ihn wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz. Auch er konnte die geforderte Geldstrafe von 1000 Euro nicht bezahlen und musste ins Gefängnis. Mangels größerer Einkünfte lag sein Tagessatz nur bei zehn Euro – das heißt, er muss für 100 Tage oder fast dreieinhalb Monate hinter Gitter.

Ein Hafttag für eine Person in Baden-Württemberg kostet den Steuerzahler durchschnittlich 180,46 Euro. Diese Zahl nannte das Justizministerium für 2022. Den Mann 100 Tage einzusperren, verursacht also Kosten von mehr als 18.000 Euro.