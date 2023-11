Es ist das Treffen der Konstanzer Wirtschaft, und wer wissen will, wie es ihr geht, muss früh aufstehen. Die einladenden Stehtische im Bodenseeforum sind schon vor halb acht gut bevölkert, und beim Netzwerken geht es auch immer um die Frage: „Wie sieht es bei Ihnen aus?“

Sorgenvolle Töne hat man bei den vergangenen elf Unternehmerfrühstücken eher selten gehört. Und auch im November 2023 strahlt das von der Marketing und Tourismus Konstanz (MTK) veranstaltete Treffen vor allem ein „Wir kriegen das schon hin“-Gefühl aus.

Die Bedingungen könnten dabei wahrlich einfacher sein. Hohe Zinsen und Inflation drücken auf die Konsum- und Investitionslaune. Die Kosten für den Klimawandel und das Funktionieren der Stadt steigen. An den Tischen ist zu hören, dass vor allem der Teil des Baugewerbes, der nicht auf Sanierungen ausweichen kann, am Boden liegt.

Eric Thiel, Geschäftsführer der MTK, greift das auf. Er zeigt ein Bild von der Aufstockung des Lago, wo auf dem Dach ein großer neuer Gastronomiebetrieb entsteht. Dazu sagt er: „Bei uns drehen sich die Kräne noch, in anderen Städten nicht mehr.“ Und er fasst das Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort, das an diesem Vormittag mehrfach zu hören ist, so zusammen: „Was wir hier bieten können, können nur ganz wenige Städte bieten.“

Oberbürgermeister Uli Burchardt sagt nichts zur Wirtschaft in der Stadt, sondern nutzt die Gelegenheit, für das Projekt Smart Green City zu werben, das nicht nur von Stadträten hinterfragt wird, sondern auch von manchen Wirtschaftsvertretern. Die Zukunft der Stadt sei ohne die Digitalisierung nicht denkbar, sagt er.

Und ein junges Team aus dem Rathaus wolle dies voranbringen, dem habe er nicht entgegenstehen wollen. Die zehn Millionen Euro vom Bund und über fünf Millionen Euro der Stadt seien aber auch „Risikokapital“: „Es werden auch Projekte scheitern, aber das ist auch gewollt“.

Als Referentin war Anne Schuller engagiert worden, die sich als Marketing-Expertin bezeichnet und einige beachtete Bücher dazu geschrieben hat. Ihre Kernbotschaft hören viele der Teilnehmer gewiss nicht zum ersten Mal: Unternehmen müssten ihre Kunden nicht nur zufriedenstellen, sondern emotional begeistern. Nur dann seien diese bereit, einen Mehrwert zu bezahlen.

Was auf jeden Fall viele begeisterte: Der Vormittag ist top organisiert, und das Team des Bodenseeforums zeigt, was das Haus mit Foyer, Saal und Technik leisten kann.