Ein Friedhof ist nicht nur ein Ort, an dem Menschen um ihre Angehörigen trauern, er birgt auch Geschichten. Über die Stadt, über Menschen, über Schicksale. Wie das der jüdischen Familie Picard, deren drei Söhne in den Ersten Weltkrieg zogen. Einer von ihnen gilt als einer der ersten Konstanzer, die im Ersten Weltkrieg ihr Leben ließen.

Auf dem Konstanzer Hauptfriedhof zeigt sich der Herbst an einem Montagnachmittag Ende Oktober in seiner vollen Pracht. Das Laub fällt von den Bäumen und färbt die Wege und Grabfelder in den unterschiedlichsten Rot- und Brauntönen. Ständig lösen sich