„Weil Nähe zählt“, das ist das Motto der Malteser. So steht es auf der Webseite oder auf den Altkleidercontainern in der Fürstenbergstraße. Doch wer näher an die roten und weißen Boxen herantritt, den mahnt ein Stopp-Schild: „Bitte vorübergehend nichts einwerfen!“ Es ist sinnbildlich für die Lage, in der sich die Malteser, mit über 400 Mitarbeitern eine der größten Hilfsorganisationen der Stadt, derzeit befindet.

Wie klappt Nähe auf Distanz?

Der Virus hält uns auf Distanz. Wie schafft es eine Einrichtung wie die Malteser, für die Nähe zum Berufsbild gehört, sei es im Hausnotruf, beim Essensservice, in der ambulanten Pflege oder im Rettungsdienst, ihrem Motto gerecht zu werden? Was hat sich verändert?

Jürgen Raupp ist der Bezirksgeschäftsführer für den Bodenseeraum der Malteser. Normalerweise fährt er in seinem Dienstwagen 50.000 Kilometer im Jahr, um Mitarbeiter zu motivieren und sich mit Führungskräften auszutauschen. Das muss nun über Videokonferenzen gemacht werden.

Die Wärme, die ein Streicheln über die Schulter schenkt

Er sagt: „In der Pflege, im Menüservice oder dem Hausnotruf sind das Lächeln, der Blickkontakt und die Wärme, die ich jemandem schenken kann, wenn ich ihm einfach über die Schultern streiche, elementar – das geht alles nicht mehr. Und weil wir‘s gut machen wollen, heißt es jetzt: Abstand halten, Maske auf.“

Der Mitarbeiter, der ins Haus kommt, ist für die zumeist älteren Patienten zur Gefahr geworden. Ständige Desinfektion und Schutzausrüstung sind Pflicht, sagt Raupp.

Jeder bekommt seine Hilfe auf Knopfdruck

Doch am Leistungsumfang wollen die Malteser nichts ändern. Beispiel Hausnotruf: „Jeder bekommt seine Hilfe, wenn er auf den Knopf drückt. Inklusive jeder notwendigen Nähe“, sagt der Bezirksgeschäftsführer. „Wenn jemand auf dem Boden liegt, dann erhebt er sich nicht von alleine, wenn ich vor ihm stehe und ihm eine Anleitung gebe.“

Also heißt es zuvor für die Mitarbeiter: Handschuhe an, Maske auf – und Befragung des Patienten: Haben Sie Husten, Atemnot, Fieber? Unter Umständen muss dann Verstärkung her.

Von 50 Krankenschwestern 30 krank? Das ist die große Angst

In der ambulanten Pflege heißt es nun: Nur wenige Pfleger für eine Person, beim Schichtwechsel trifft man nicht mehr aufeinander. Silvia Baumann, zuständig für Soziales Ehrenamt, Öffentlichkeitsarbeit und Flüchtlingshilfe sagt: „Wenn von 50 Krankenschwestern 30 ausfallen, das ist unsere große Angst. Denn dann haben wir ein Problem.“

Während einige Abteilungen der Malteser boomen, sind andere momentan gar nicht gefragt. Zum Beispiel das Restaurant Malta im Seniorenzentrum oder Schulkantinen, Fahrdienste. Von 900 Mitarbeitern im Bodenseekreis seien 250 ohne Beschäftigung. „Deshalb haben auch wir jetzt Kurzarbeit“, sagt Jürgen Raupp. Gut ist, dass der Landrat klar gemacht hat: Die Malteser erhalten Unterstützung vom Kreis.

Silvia Baumann.

„Doch es ist nicht alles grauselig in diesen Tagen“, sagt Silvia Baumann. Die Malteser versuchen, den Menschen auf andere Art nahe zu kommen. Die Jugendarbeit hat gemalt für die Bewohner des Seniorenheims.

Die geflüchteten Mädchen und jungen Frauen haben Frühlingsbotschaften geschrieben für die Pflegekunden. Eine nähte einen Mundschutz für einen älteren Herren, Brieffreundschaften sind so entstanden, berichtet Baumann. „Die Treffen für die Zeit danach sind schon in Planung“, freut sie sich.

Kostenlose Einkaufshilfe und Telefon-Treff

Und: Die Malteser haben zwei neue Konzepte entwickelt. Einen Einkaufsdienst für Senioren und Risikogruppen sowie einen Telefon-Besuchsdienst. Die Idee: Freiwillige und Personen in häuslicher Einsamkeit werden zusammengeführt und zu einem Telefon-Treffen vernetzt.

Einkaufshilfe-Angebot im Edeka Baur | Bild: Eva Marie Stegmann

Wer helfen oder einen der Dienste in Anspruch nehmen möchten, kann sich bei den Maltesern täglich von 8 bis 14 Uhr unter der Telefonnummer 07531/810444 melden.