Der Zaun auf Klein Venedig ist wieder da! Diesmal dient er aber der Kunst und nicht der Trennung von Deutschland und der Schweiz. Der Doppelzaun ist Teil der Doppelausstellung „An die Grenze kommen“.

Grenzgeschichte(n) Das Departement Gesellschaft der Stadt Kreuzlingen hat in Kooperation mit dem Kulturamt Konstanz zwei Ausstellungen organisiert. Am Grenzübergang „Kreuzlinger Tor“ wird an die Grenzschließung im Zweiten Weltkrieg erinnert. Auf Klein Venedig werden die drei Monaten der erneuten Grenzschließung im Jahr 2020 und die Corona-bedingte Trennung der Bürger der Grenzstädte thematisiert.

Während am Zollplatz Kreuzlinger Tor an die Grenzschließung im Zweiten Weltkrieg erinnert, widmet sich der zweite Teil der allerjüngsten Geschichte. „Geschichte, die wir selber mitgeschrieben haben“, stellt die Kreuzliger Stadträtin Dorena Raggenbass fest und fügt an: „Diese Ausstellung ist wie ein kleines Mahnmal, den Moment zu genießen und Sorge zu tragen, das scheinbar Selbstverständliche zu schätzen und zu schützen, denn wir alle haben Teilhabe und Mitverantwortung.“

Die Interimsausstellung, die bis zum 29. August auf Klein Venedig zu sehen ist, erinnert mit Fotos, Texten und Bildern von Bürgern dies- und jenseits der Grenze an die Ereignisse des vergangenen Jahres: Die plötzliche Trennung der beiden zusammengewobenen Städte Konstanz und Kreuzlingen und das leise Aufbegehren der Bürger, die Klein Venedig plötzlich zum Treffpunkt machten, um ihre Verbundenheit zu den Nachbarn zu demonstrieren und familiäre Bande, die von Amts wegen zerrissen wurden, dennoch zu pflegen.

Bild: Scherrer, Aurelia

„Es war eine außergewöhnliche Situation, die wir erlebt haben“, erinnert sich Dorena Raggenbass: „Beengend, beängstigend. Eine befohlene Situation. Man wusste nicht, wie lange es dauern würde. Diese Ungewissheit machte die Leute unsicher und ängstlich.“

Plötzlich sei jedem bewusst geworden, wie abhängig man von äußeren Vorgaben ist und wie machtlos. „Unsere Stadt“, sagt Dorena Raggenbass und vereint damit verbal Konstanz und Kreuzlingen, „war immer so selbstverständlich transparent und offen. Und plötzlich war etwas Selbstverständliches verboten.“

So, wie Dorena Raggenbass aus ihrem eigenen Erleben ihr persönliches Empfinden schildert, so persönlich sind die Erinnerungen, die Konstanzer und Kreuzlinger Bürger für die Ausstellung aufbereitet haben. Fotografien und Texte werden jetzt auf Klein Venedig gezeigt. Darüber hinaus gibt es QR-Codes, über die weitere Texte, aber auch Videos und Musik verfügbar sind.

„Mehr als 70 Einsendungen haben uns erreicht, die ich mit meiner engagierten Mitarbeiterin Claudia Thom und dem Konstanzer Historiker David Bruder kuratiert habe“, berichtet Dorena Raggenbass. Für die Organisation und Produktion der Ausstellung zeichnet darüber hinaus Claudia Thom verantwortlich.

Bild: Scherrer, Aurelia

Grenzüberschreitende Begegnungen wollen die Ausstellungsmacher – das Departement Gesellschaft der Stadt Kreuzlingen in Kooperation mit dem Kulturamt Konstanz – ebenso fördern. Sobald die Corona-Auflagen es ermöglichen, sollen flankierend zur Ausstellung auch Veranstaltungen auf Klein Venedig stattfinden.

„Konzert mit Gruppen von damals, Spielenachmittag über die Grenzlinie hinweg und Führungen an der Ausstellung am Hauptzoll mit David Bruder“, gibt Dorena Raggenbass Beispiele für die Vorhaben, die rechtzeitig abgekündigt werden, sobald eine Terminierung möglich ist.