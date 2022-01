Konstanz vor 1 Stunde

Zwischen Euphorie und Verunsicherung: Vor 20 Jahren löste der Euro die Deutsche Mark ab

Zwei Mark sind ein Euro – so haben die meisten Menschen der Einfachheit halber bei der Einführung der neuen Währung ab dem 1. Januar 2002 umgerechnet. Andere hatten einen Euro-Rechner, in welchem der Wechselkurs (1 Euro = 1,95583 DM) eingespeichert war. Zu diesem Anlass erinnern sich einige Konstanzer an das historische Ereignis.