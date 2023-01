Im Schänzle-Kreisel hat es wieder einmal gekracht. Der Unfall im Kreisverkehr an der Auf- beziehungsweise Abfahrt zur neuen Rheinbrücke am Dienstag, 9. Januar, forderte eine Verletzte und Blechschaden von rund 16.000 Euro, wie das Polizeipräsidium Konstanz mitteilte.

Nach Angaben der Polizei war eine 70-Jährige in einem VW Sportsvan aus Richtung Schweiz kommend auf der inneren Spur des Kreisverkehrs unterwegs. Zeitgleich war eine 43-jährige in einem BMW von der Oberlohnstraße auf die äußere Spur in den Kreisverkehr eingefahren. An der Ausfahrt Reichenaustraße wollte die Ältere in Richtung Innenstadt abbiegen. Deshalb wechselte sie die Spur und krachte im Kreisel in den BMW.

Die jüngere Frauen erlitt Verletzungen; sie wurde durch eine Rettungsdienstbesatzung an der Unfallstelle behandelt. Abschleppunternehmen brachten die nicht mehr fahrbereiten Autos in eine Werkstatt. Am Sportsvan entstand Schaden von rund 7000, am BMW von rund 9000 Euro.

Weil der zweispurige Kreisel besondere Aufmerksamkeit erfordert und in Spitzenzeiten auch mal überlastet ist, wird er von den Konstanzer auch liebevoll-spöttisch Chaos-Kreisel genannt. Er war deshalb vor Jahren bereits teilweise umgestaltet worden.