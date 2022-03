Wenn die Natur wieder erwacht, lädt Zweirad Joos traditionell zum Saisonstart mit attraktiven Angeboten und zur Gebrauchtradbörse. Corona machte dem in den letzten zwei Jahren einen Strich durch die Rechnung.

Umso größer ist nun die Freude bei Filialleiter Gabrijel Jerebic am kommenden Samstag, 12. März, den Saisonstart feiern zu können. „Endlich können wir wieder unsere Kunden persönlich beraten“, sagt Jerebic. „Besonders schön ist, dass wir damit auch den Musikverein Allmannsdorf unterstützen können. Mit der Bewirtung durch den Verein und der Verkaufsprovision kommt wieder Geld in die Vereinskasse.“

Die Aktionstage werden auch in den Standorten Radolfzell, Immenstaad und Gottmadingen durchgeführt. Ganz neu demnächst auch in Ravensburg, wo Mitte April eine neue Filiale in der Größe der Standorts Reichenau eröffnet wird.

Lager erweitert

Corona hat der Zweiradbranche einen enormen Schub gegeben. Das hat auch bei Zweirad Joos zu neuen Entwicklungen geführt. Um einen Engpass an verfügbaren Rädern zu vermeiden, wurde das Lager von zehn auf 15.000 Fahrräder aufgestockt. „Bei Zweirad Joos findet man die gesamte Bandbreite von normalen Fahrrädern, E-Bikes bis zu Cargo- oder Kinderräder“, sagt Gabrijel Jerebic. Die Kunden können auf eine große Auswahl zurückgreifen, allerdings sei vielleicht nicht jedes Modell in der gewünschten Farbe verfügbar. Die Probleme mit den Lieferketten schlagen immer noch durch.

Leichte, sportive E-Bikes werden immer beliebter. Zweirad Joos bietet neu für dieses Segment mit dem spanischen Hersteller Orbea elegante und effiziente E-Bikes für Mountainbiker, Rennradfahrer wie City-Radler. Die Besonderheit liegt in der Leichtigkeit der vollgefederten Räder, die nur 16 kg wiegen und so auch ohne Akkuleistung fahrbar bleiben.

Beitrag zum Klimaschutz

Lastenräder können einen spürbaren Beitrag zum Klimaschutz und in der Verkehrswende bewirken. Deshalb unterstützen Land und auch Kommunen Familien und Gewerbetreibende beim Kauf. Zweirad Joos bietet auf der Homepage einen Überblick der Fördermöglichkeiten und berät gerne Interessierte. Mit Butchers & Bicycles hat Zweirad Joos ein sehr stabiles Lastenrad mit guter Fahrdynamik im Programm. Es besitzt eine Neigetechnik, die Box ist flexibel aufbaubar, so dass man Kind und Kegel darin unterbringen kann. Auch die Bikes von Chike setzen auf modularen Aufbau, sind wendig, leicht, und komfortabel. Unterschiedlichste Bedürfnisse lassen sich so abdecken.

Kompakt und praktisch

Kompakträder sind praktisch für Alltag und Urlaub. Die kleinen 20-Zoll-Laufräder vereinen die Vorteile eines Trekkings- mit einem Faltrad. Die geringe Größe macht sie vor allem attraktiv für beengte Verhältnisse. Der Hersteller QiO bietet ein Maximum am Bike auf minimalem Raum. Auch Platzhirsch i:SY vereint Design und Funktionalität. „Die Kompakträder benutzt man bei Zweirad Joos zum Beispiel als Werkstattleihräder und die Kunden sind begeistert von ihnen. Man fährt toll damit, wie auf einem normalen Rad, es ist universell einsetzbar“, erklärt der Filialleiter.

Für den Nachwuchs

Kinderräder: Auch die kleinen Radfahrer können sich freuen. Mit der Kultmarke Woom stehen ihnen leichte, ergonomische Räder zur Verfügung. Als neue Marke für Kinderräder etabliert sich der Bielefelder Hersteller Academy, der eine Alternative zu Woom darstellt. „Der Vorteil ist, dass bei Academy die Wartezeiten kürzer sind.“

Ideal für Arbeitgeber

Leasing boomt: Viele Arbeitgeber bieten ihren Angestellten die Möglichkeit, ein Dienstrad zu benutzen. Auf diese Entwicklung hat Zweirad Joos mit der Gründung einer eigenen Leasing-Abteilung reagiert, um den Kunden optimal zu beraten. Als Ansprechpartner für Arbeitgeber wie für die zehn verschiedenen Leasing-Partner kann das Fachgeschäft schnell und kompliziert das beste Angebot vermitteln.

Richtig smart

Smarte Integration bei E-Bikes und Zubehör: Die digitale Vernetzung im E-Bike-Bereich schreitet voran. Das smarte System von Bosch eBike Systems besteht beispielsweise aus einer App, Bedieneinheit, Display, Akku und Drive Unit. Mit den Helmen von Cratoni und Sena ist Musik hören und telefonieren ein Kinderspiel. Im Notfall senden sie ein Hilfesignal aus. Die Sena Pi Bluetooth Communication Headsets sind kompakte Kopfsprechhörer, die sich dank ihres Designs leicht an die meisten Fahrradhelme anbringen lassen und nachgerüstet werden können.

Online-Angebote

Ganz in Ruhe zu Hause können Interessierte mit „Click & Collect“ online auf der Homepage Modelle suchen, sie nach Wunsch konfigurieren und in der Filiale abholen. Beratungs- und Werkstatttermine lassen sich ebenfalls online vereinbaren. Wer ein bestimmtes Modell sucht, kann sich digital erinnern lassen, wenn es wieder verfügbar ist. Auch Leihräder können online gebucht werden.

Gebrauchtradbörse

Am 12. März können gebrauchte Fahrräder zwischen 10 und 12 Uhr abgegeben werden. Wer möchte, kann sein Rad durch einen Experten von Fahrrad Joos schätzen lassen. Von 12 bis 15 Uhr findet der Verkauf statt. Die Bewirtung übernimmt der Musikverein Allmannsdorf. Zehn Prozent des Verkaufserlöses kommen dem Musikverein zugute.