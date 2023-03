„Nichts ist vergleichbar mit der einfachen Freude, Rad zu fahren“, sagte einst der amerikanische Präsident John F. Kennedy. In diesem Sinne spendet in Südbaden kaum einer mehr Freude als Zweirad Joos. Mit der größten Auswahl am Bodensee und als einer der größten Händler im süddeutschen Raum ist das Familienunternehmen zum Start der neuen Radsaison einmal mehr gut aufgestellt.

Es ist eine besondere Saison, denn es gibt ein Jubiläum zu feiern: Seit 60 Jahren ist Zweirad Joos der Ansprechpartner rund um Zweiräder in der Region. Dabei hat der Händler heute mehr als 50 Marken im Portfolio, acht davon neu: Orbea, Ghost, Haibike, Lapierre, Tenways, Winora, Eovolt und Brompton. Im großen Zentrallager in Gottmadingen wurde zudem die Lagerkapazität um 4000 Quadratmeter erweitert, um zu gewährleisten, dass in den voll bestückten Lagern auch jederzeit (fast) jedes gewünschte Bike sofort vorrätig ist.

Mit Click & Collect können Kunden über den Onlineshop direkt in der Filiale bestellen – ob in Radolfzell, Konstanz, Gottmadingen, Immenstaad oder neu in der oberschwäbischen Filiale in Ravensburg, die einen erfolgreichen Start hingelegt hat. Schon einige Jahre gibt es dagegen das Konstanzer Geschäft in der Waldsiedlung Reichenau, das von Till Schneemann geführt wird. Warum dem Fahrrad die Zukunft gehört und man sich das Vergnügen gönnen sollte, sich in den Sattel zu schwingen? Da gibt es für ihn viele gute Gründe. „Fahrrad fahren ist umweltschonend, gut für Fitness und Gesundheit, man spart sich Parkplatzsuche und Stau und kommt entspannter am Ziel an“, sagt er.

Weil wir gerade bei entspannt sind: Der Trend geht eindeutig in Richtung E-Bike, aktuell liegt das Verhältnis im Verkauf bei Schneemann und seinen Kollegen bei 50:50 im Vergleich zu Rädern ohne Motorunterstützung. Wachsender Beliebtheit erfreuen sich dabei Light-E-Bikes. Sie sind (wie der Name schon sagt) mit 15 bis 18 Kilogramm deutlich leichter, haben dafür aber nur eine Akku-Reichweite von 40 bis 80¦Kilometern. „Aber so soll es ja auch sein: Light-E-Bike-Fahrer wollen die Motorunterstützung vor allem deshalb, um auch den letzten Kilometer des Anstiegs noch gut zu bewältigen, die Belastung im Bedarfsfall senken zu können“, sagt der Filialleiter. Der nicht so kräftige Akku zeigt sich dann auch im Erscheinungsbild des Rades: „Man sieht gar nicht mehr auf den ersten Blick, dass es ein E-Bike ist.“

Anders ist das bei den extra bequemen und gut ausgestatteten Elektro-Rädern – mit Federung, dicken Reifen, komfortabler Sitzposition, großer Akkuleistung und starkem Motor. „Das sind die SUV unter den E-Bikes – und sie liegen ebenfalls im Trend“, so Schneemann. Die Kunden gäben heute für ein gutes E-Bike im Schnitt zwischen 4000 und 6000 Euro aus. Und nutzten dabei auch gern die umfangreichen Leasingmöglichkeiten. Zweirad Joos hat dafür eine eigene Abteilung und bietet kompetente Betreuung für Firmen, Selbstständige und Privatkunden.

Einen Pro-Tipp hat Schneemann übrigens auch noch: „Wenn Sie eine Zugreise unternehmen und das Rad mitnehmen wollen – mit einem zusammengeklappten Faltrad müssen Sie kein extra Ticket für ihr Bike kaufen!“ Auch im Auto und auf dem eigenen Boot kann man die praktischen Falt-Flitzer, klassisch oder mit Akku, gut mitnehmen. Vorzüge, die ebenfalls immer mehr Fahrradfans zu schätzen wissen.