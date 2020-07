Konstanz vor 3 Stunden

Zweimal sind am Sonntag Schwimmer am Strandbad Hörnle und an der Rosenau in Not geraten. Alle konnten sicher an Land gebracht werden

In der Nähe der Rosenau wurde ein erschöpfter Schwimmer von zwei Frauen auf Stand-up-Paddles gerettet. Am Hörnle-Bad gerieten zwei Frauen auf einer Luftmatratze in Not. Rettungsschwimmer brachten sie in Sicherheit.