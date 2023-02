Konstanz

„Thomas schlief nicht. Er war tot“ – Zwei Zöllner sterben 1998 am Grenzübergang Klein Venedig

Ein Konstanzer Zollbeamter und sein Schweizer Kollege, der ihm zu Hilfe eilte, werden am 10. Februar 1998 am Grenzübergang erschossen. Auch ihr Mörder stirbt an diesem Tag. Die Tat erschütterte Konstanz und Kreuzlingen.