Bei einem Unfall am Freitagabend, gegen 21.50 Uhr, wurden laut Polizei ein 56-jähriger Motorradfahrer und seine 58-jährige Begleiterin schwer verletzt. Der 56-Jährige befuhr mit seiner Yamaha die Reichenaustraße in Konstanz in Richtung des Kreisverkehrs an der Klingenbergstraße und Am Rheinufer auf dem linken Fahrstreifen. Dabei wurde er von einem bisher unbekannten Autofahrer rechts überholt und im Anschluss geschnitten.

Um ein Zusammenstoßen zu verhindern, leitete der Motorradfahrer eine Vollbremsung ein. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte gemeinsam mit seiner Begleiterin auf die Fahrbahn, wobei sie sich schwere Verletzungen zuzogen. Die beiden wurden mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt in Richtung Spanierstraße fort, ohne sich um die beiden Verletzten zu kümmern. Am Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Laut Aussage eines Zeugen könnte es sich bei dem flüchtigen Pkw um einen VW Beetle handeln.

Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit dem Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen in Verbindung zu setzen (Tel. 07733 99600).