Für Frank Raddatz brechen nun die letzten Wochen seines Berufslebens an: Er geht zum Schuljahresende in Pension. Für das kommende Schuljahr 2023/24 ist die Nachfolge geklärt. Sein Konrektor Dirk Geschke übernimmt die Leitung der Theodor-Heuss-Realschule.

Da die Schule in absehbarer Zeit ausläuft, wird für diesen Posten kein Nachfolger mehr ausgeschrieben. Dies bestätigt Bettina Armbruster, Leiterin des Staatlichen Schulamts Konstanz. Die bestehenden Klassen verbringen noch genau ein Schuljahr am Standort Zähringerplatz. Im Herbst 2024 wechseln die letzten Theo-Klassen (das sind dann eine achte, eine neunte und zwei zehnte Klassen) in das Gebäude der Geschwister-Scholl-Schule (GSS).

Dies ist kein ganz einfacher Akt, denn es müssen viele formale Fragen geklärt werden. Beteiligt werden an diesem Verfahren das Theo und die GSS, das Regierungspräsidium (RP) Freiburg, die Stadt und das Staatliche Schulamt Konstanz. Eine der wichtigsten Fragen ist, ob das Theo eine eigenständige Schule bleibt oder ob die Schüler mit dem Umzug an die GSS auch formal dort integriert werden und als Scholl-Schüler ihren Abschluss machen.

Warum das Theo aufgegeben wird

Auch wenn nun sein Abschied naht – so ganz kann Frank Raddatz es doch nicht sein lassen mit dem Thema Schule: Er wird weiterhin die Abendrealschule der Volkshochschule leiten, die ab dem kommenden Schuljahr ins Ellenrieder-Gymnasium umzieht. Seit vielen Jahren wurde die bislang einzige Konstanzer Gemeinschaftsschule Gebhard überrannt. Die Nachfrage überstieg bei Weitem die räumlichen Kapazitäten. Die Anmeldezahlen an der Theodor-Heuss-Realschule waren dagegen gering. Somit beschloss der Gemeinderat im Mai 2020 mit 19 zu 5 Stimmen das Auslaufen des Theo und die Einrichtung einer zweiten Gemeinschaftsschule am Zähringerplatz . Die Realschule nahm seit dem Schuljahr 2021/2022 keine neuen Fünftklässler mehr auf. Rektor Frank Raddatz bedauerte damals, dass Konstanz damit eine kleine Einrichtung für „Schüler mit besonderem Entwicklungsbedarf“ verliere oder für jene, die von einem Gymnasium auf das Theo wechselten und „ihren Bildungsweg sehr erfolgreich korrigieren konnten“ – bis hin zum Abitur über die Berufsschulen.Auch wenn nun sein Abschied naht – so ganz kann Frank Raddatz es doch nicht sein lassen mit dem Thema Schule: Er wird weiterhin die Abendrealschule der Volkshochschule leiten, die ab dem kommenden Schuljahr ins Ellenrieder-Gymnasium umzieht.

Davon hängt auch die Schulleitungs-Frage ab, wie Bettina Armbruster sagt: „Bleibt das Theo eine eigene Schule, wäre bis zum Auslaufen der jetzige Konrektor der Schulleiter. Hier ist allerdings zu prüfen, ob die Klassenstärken für den Wahl-Pflicht-Bereich der Schülerinnen und Schüler ausreichen. Eventuell ergeben sich dann Sachzwänge für weitere Entscheidungen.“

„Denkbar ist, dass die Schülerinnen und Schüler des Theo in die Geschwister-Scholl-Schule integriert werden oder dass sie als Theo-Schülerinnen und – schüler an der GSS ihren Abschluss machen“, sagt Schulamtsleiterin Bettina Armbruster. | Bild: ASG | SK-Archiv

Diese Aussage überrascht Theo-Leiter Frank Raddatz. Er geht davon aus, dass seine Schule auch unter dem Dach der Geschwister-Scholl-Schule eigenständig bleibt: „Wir haben bislang vereinbart, dass (analog zum Verfahren der Mädchenschule Zoffingen) die Klassen der Theodor-Heuss-Realschule als solche erhalten bleiben, auch wenn sie dann in den Räumen der GSS untergebracht sind.“

„Wir haben bislang vereinbart, dass die Klassen der Theodor-Heuss-Realschule als solche erhalten bleiben, auch wenn sie ab dem Schuljahr 2024/25 in den Räumen der Scholl-Schule untergebracht sind“, sagt Theo-Leiter Frank Raddatz. | Bild: Hanser, Oliver

Und weiter: „Wenn sie für den Wahl-Pflicht-Bereich (das sind nur drei Stunden in der Woche) in eine GSS-Gruppe integriert wären, ändert das nichts an der grundsätzlichen Zuordnung zum Theo; so war meine bisherige Absprache mit den Schulräten“, sagt Raddatz.

Das sei schon richtig, antwortet Bettina Armbruster. Dennoch: „Es werden sich Gespräche anschließen, denn nicht immer ist in frühen Vereinbarungen absehbar, was die Praxis benötigt. Wir bleiben alle im Gespräch.“

Am Schulstandort Zähringerplatz wird es zu eng: Die Schulgebäude teilen sich aktuell die Theodor-Heuss-Realschule, die Lotte-Eckener-Gemeinschaftsschule, die Grundschule Petershausen und die Gebhardschule. | Bild: Hanser, Oliver

Die neue alte Leiterin der Berchenschule

Auch auf die Grund- und Werkrealschule Berchen kommen neue Zeiten zu: Rektorin Stephanie Ball verlässt die Schule, um sich um ihre pflegebedürftige Mutter in Norddeutschland zu kümmern. Die Stelle ist seit vielen Wochen ausgeschrieben, doch laut Schulamtsleiterin Bettina Armbruster gibt es bislang keine Bewerber.

Nun übernimmt bis zur Neubesetzung erneut Konrektorin Angela Murmann-Ise. Sie war bereits ein Schuljahr lang kommissarische Leiterin der Berchenschule, nachdem der langjährige Rektor Elmar Mosbrugger in den Ruhestand verabschiedet worden war.

„Es überrascht mich schon, dass sich bislang niemand auf die Ausschreibung beworben hat“, sagt Angela Murmann-Ise, die selbst kurz vor ihrer Pensionierung steht. „Es ist eine gut bezahlte Stelle in einer attraktiven Stadt. An einer kleinen Schule muss man nicht nur verwalten, sondern kann viel gestalten, das macht Spaß!“

Sie nimmt die Herausforderung gern nochmal an, im Zusammenspiel mit ihrem Kollegium. Als wichtigste Aufgabe sieht sie es an, für die Berchen-Werkrealschule als gute Alternative in der Konstanzer Schullandschaft zu werben, damit sie erhalten bleibt.

Angela Murmann-Ise ist Konrektorin der Berchenschule. „In dieser Funktion rechnet man damit, dass man auch mal die Schulleitung übernimmt“, sagt sie und tut dies gern. | Bild: Hanser, Oliver

Ihrer Noch-Chefin Stephanie Ball wünscht sie alles Gute: „Ich habe Respekt vor ihrer Entscheidung, die ihr nicht leichtgefallen ist“, sagt Angela Murmann-Ise.