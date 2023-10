Doppelt schmerzhaft: Bei zwei Radunfällen an der Schänzlebrücke sind zwei Menschen verletzt worden. Beim zweiten ermittelt die Polizei jetzt wegen Fahrerflucht.

Nur leichte Verletzungen erlitt eine Seniorin auf einem Fahrrad am Samstagmittag, 7. Oktober, an der Kreuzung Europastraße und Gartenstraße. Ein 26-jähriger Kia-Fahrer, der von der Brücke kam, wollte nach rechts in Richtung Schänzlehalle abbiegen. Eine auf dem Radweg fahrende 84 Jahre alte Radfahrerin musste daraufhin stark abbremsen, um eine Kollision mit dem Auto zu verhindern, das ihren Weg kreuzte. Dabei stürzte die Frau und verletzte sich. Ein Rettungswagen war laut Polizei allerdings nicht erforderlich.

Hier musste eine 84-jährige Radlerin stark bremsen, um einen Zusammenstoß mit einem Auto zu vermeiden. | Bild: Oliver Hanser

Auf der anderen Seite der Brücke kam es in der Nacht zum Sonntag, 8. Oktober, tatsächlich zu einer Kollision. Gegen 0.30 Uhr schob ein 24-Jähriger sein Rad von einer Gaststätte in der Oberlohnstraße kommend in Richtung Seerhein. Am Skatepark unter der Schänzlebrücke kam ihm ein Radler entgegen, der ihn offensichtlich übersah und in der Folge mit ihm zusammenstieß. Dabei erlitt der 24-Jährige Verletzungen im Gesicht und an den Händen.

Der unbekannte Radfahrer flüchtete nach der Kollision in Richtung Eni-Tankstelle. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf die Identität des flüchtigen Radlers geben können, können sich unter 07531 995-2222 beim Polizeirevier Konstanz melden.