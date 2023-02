Konstanz vor 4 Stunden

Zwei Männer müssen ins Gefängnis – auch, weil ihnen eine Perspektive auf ein geordnetes Leben fehlt

Keine Chance auf Bewährung: Zu Gefängnisstrafen werden beide Angeklagte vor dem Landgericht verurteilt. Sie hatten in Mediamarkt-Filialen in Singen und Konstanz Elektrogeräte gestohlen. Und noch so manches mehr.