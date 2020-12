Der Professor für Physikalische Chemie ist seit 2008 an der Uni Konstanz tätig. Seine Promotion legte Malte Drescher an der Universität (heute: KIT) Karlsruhe ab, anschließend arbeitete er in einem Programm der Deutschen Forschungsgemeinschaft an der Universität Leiden (Niederlanden). 2015 wurde er mit der Berufung auf die Professur für Spektroskopie komplexer Systeme der erste Heisenberg-Professor der Universität Konstanz. Das Heisenberg-Programm gilt als äußerst prestigeträchtig. Seit 2019 ist Drescher Prorektor für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs, davor war er bereits Prorektor für Lehre. Der 45-Jährige ist verheiratet und hat drei Kinder.

Kandidatin Katharina Holzinger

Sie ist seit 2007 Professorin für Internationale Politik an der Uni Konstanz. Die Promotion erlangte Katharina Holzinger 1993 an der Universität Augsburg, danach arbeitete sie am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, ehe sie ans Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern nach Bonn wechselte. Die Habilitation erfolgte 2002 an der Universität Bamberg, zwei Jahre später wurde sie zur Professorin an der Universität Hamburg berufen. Holzinger war von 2009 bis 2011 Prorektorin für Internationales und Chancengleichheit in Konstanz, von 2018 bis 2020 stellvertretende Dekanin der Sektion Politik-Recht-Wirtschaft. Sie ist Mitglied im Konstanzer Exzellenzcluster „The Politics of Inequality“.