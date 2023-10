Schon wieder ein Unfall an der Ecke Garten-/Europastraße: Einem 38-jährigen Radfahrer wurde es zum Verhängnis, dass an dieser Kreuzung die Ampeln für abbiegende Autofahrer und für querende Fußgänger oder Radfahrer gleichzeitig grünes Licht zeigen – und dass ein Autofahrer dies übersah.

Konstanz Zwei Radunfälle – Junger Mann und Seniorin verletzen sich an der Schänzlebrücke Das könnte Sie auch interessieren

Denn als der 38-Jährige am Montag gegen 15.20 Uhr auf dem Radweg neben der Europastraße in Richtung Europabrücke fuhr, überquerte er an der Einmündung zur Gartenstraße die Fahrbahn – laut Polizei bei grün zeigender Ampel. Gleichzeitig bog ein unbekannter Autofahrer, ebenfalls bei Grün, von der Europastraße nach rechts auf die Gartenstraße ab.

(Archivbild) Auf diesem Radweg neben der Europastraße war der 38-jährige Fahrradfahrer unterwegs, nur in anderer Fahrtrichtung als der abgebildete Radler. | Bild: Hanser, Oliver

Dabei kam es zum Zusammenstoß. Der 38-Jährige stürzte und wurde verletzt. Der Autofahrer, der mit einem VW Multivan unterwegs war, sei weitergefahren, ohne sich um den verletzten Radfahrer zu kümmern, schreibt die Polizei Konstanz. Ein Zeuge konnte sich jedoch das Kennzeichen des flüchtigen Wagens notieren.

Die Polizei ermittelt nun. Nach Paragraf 142 des Strafgesetzbuches droht dem Autofahrer mindestens eine Geldstrafe. In schwerwiegenden Fällen kann Fahrerflucht auch mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren geahndet werden.