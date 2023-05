Ein 35-Jähriger wanderte nach einer heftigen Auseinandersetzung im Konstanzer Stadtgarten am Donnerstag, 25. Mai, hinter Schwedische Gardinen. Wie das Polizeipräsidium Konstanz in einer Pressenotiz mitteilt, hatten der Mann und ein anderer 35-Jähriger zuvor Ärger mit einem 45-Jährigen. Beide Täter waren dabei bewaffnet.

So sei es laut der Polizeimeldung am Donnerstagabend gegen 18.45 Uhr zu Streitereien zwischen den beiden Tätern und dem Opfer gekommen. Der 45-Jährige hatte zuvor eine Personengruppe angesprochen und nach einer Zigarette gefragt. Doch aus irgendeinem unbekannten Grund kippte in der Folge die Stimmung.

Einer zieht eine Schreckschusswaffe, der andere ein Messer

Die beiden 35-Jährigen wurden im Rahmen eines längeren Gesprächs immer aggressiver und einer der beiden Täter beleidigte und bedrohte daraufhin den Geschädigten. Dann eskalierte die Situation: „Während des Gespräches zog der 35-Jährige eine Schreckschusswaffe aus einer mitgeführten Tasche. Ein weiterer 35-Jähriger soll mit einem Messer hantiert haben“, heißt es in der Mitteilung.

Dem Geschädigten gelang es jedoch kurz darauf wegzurennen und die Polizei zu verständigen. Als die Beamten des Polizeireviers Konstanz dann im Stadtgarten ankamen, trafen sie die besagte Gruppe an. Alle standen dabei unter zum Teil erheblichen Alkoholeinfluss. Die Beamten nahmen daraufhin die beiden Beschuldigten über Nacht in Gewahrsam.

Wie sich herausstellte, stand bei einem der 35-Jährigen eine Ersatzfreistrafe aus: Er wanderte direkt am nächsten Morgen in die JVA Konstanz. Der zweite Mann durfte wieder gehen. Nun sucht die Polizei Zeugen der Auseinandersetzung. Diese werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Konstanz unter der Telefonnummer 07531 9950 zu melden.