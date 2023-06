In gleich zwei Fällen haben Autofahrer in Konstanz beim Rangieren Fußgänger angefahren. Das teilte das Polizeipräsidium Konstanz mit. Zu einem der Unfälle sucht die Polizei nun Zeugen, denn der Schuldige machte sich aus dem Staub.

Der Vorfall ereignete sich bereits am Montag, 5. Juni, an der Einmündung der Martin-Venedey-Straße zum Georg-Elser-Platz in Petershausen-West. Gegen 18 Uhr fuhr dort ein bislang Unbekannter mit seinem Auto rückwärts und touchierte dabei eine hinter dem Wagen vorbeilaufende 57-Jährige.

Im Bereich Martin-Venedey-Straße/Georg-Elser-Platz brachte schon am 5. Juni ein Autofahrer eine Frau zu Fall. | Bild: Oliver Hanser

Ohne sich um die Frau zu kümmern, die gestürzt war und sich verletzt hatte, setzte der Autofahrer seine Fahrt fort. Zeugen, die den Unfall beobachtet und Hinweise zum flüchtigen Autofahrer haben, können sich unter der Telefonnummer 07531 9952222 melden.

Eine Woche später, am 12. Juni, passierte es erneut. Ein 18-Jähriger rangierte rückwärts mit seinen Audi A3 auf dem Edeka-Parkplatz in Wollmatingen, während sich ein 71-Jähriger hinter dem Auto befand. Auch der Senior wurde angefahren, ging zu Boden und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Unterschied zu dem anderen Fall: Der junge Autofahrer blieb pflichtgemäß vor Ort.