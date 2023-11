Diese Reise nach Prag ging gerade noch einmal gut aus für eine 31-jährige Frau aus der Schweiz. Denn fast wäre sie in Deutschland im Gefängnis gelandet, wie die Bundespolizeiinspektion Konstanz mitteilte.

Bundespolizisten hatten die Frau am Donnerstagmittag, 2. November, in einem Reisebus am Grenzübergang Konstanz-Autobahn kontrolliert. Dabei kam heraus: Die Frau wurde seit wenigen Tagen per Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Deggendorf gesucht.

Das Amtsgericht Viechtach in Niederbayern hatte die tschechische Staatsangehörige im Sommer wegen eines Vergehens gegen das Waffengesetz zu einer Geldstrafe von 2100 Euro verurteilt – den Betrag war sie bisher schuldig geblieben. Und sie gab zunächst auch an, die offene Geldsumme nicht aufbringen zu können.

Die Bundespolizisten nahmen sie deshalb mit zur Dienststelle, wo sie die drohende Freiheitsstrafe doch noch abwenden konnte. Sie kontaktierte einen Bekannten, der ihr die Summe überwies, und konnte ihre unterbrochene Reise am Nachmittag fortsetzen.