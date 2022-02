Wie die Polizei Konstanz in einer Pressemitteilung schreibt, habe ein 47-jähriger Zuschauer am Sonntagnachmittag, gegen 15 Uhr, auf dem Sportplatz in Litzelstetten einen 15-jährigen Schiedsrichter mit einem Faustschlag verletzt. Der Vorfall ereignete sich bei einem Freundschaftsspiel der C-Jugend zwischen dem SV Litzelstetten und dem JFV Singen II. Dies bestätigte JFV-Vorstand Fabian Wilhelmsen am Montag dem SÜDKURIER.

Fußball Herr Berger, warum gibt es immer mehr Gewalt auf den Sportplätzen? Das könnte Sie auch interessieren

Laut Polizeiangaben hatte sich der Zuschauer über den vorzeitigen Abbruch des Spiels geärgert und sei über die Leistung des Schiedsrichters erbost gewesen. Deshalb sei der 47-Jährige derart in Rage geraten, dass er dem Schiedsrichter mit der Faust ins Gesicht schlug. Dadurch erlitt der 15-Jährige leichte Verletzungen. Der Zuschauer muss sich nun in einem Strafverfahren wegen der begangenen Körperverletzung verantworten, schreibt die Polizei Konstanz in der Pressenotiz.