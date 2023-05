Ein 21-Jähriger ist am Samstag, 6. Mai, um 17.40 Uhr Opfer zweier unbekannter Schläger geworden. Wie das Polizeipräsidium Konstanz mitteilte, hatte sich der junge Mann mit seiner Freundin unter der Schänzlebrücke am linken Seerheinufer aufgehalten, als er von den Beiden angesprochen und einer Straftat am Vortag bezichtigt wurde.

Anschließend schlugen die Männer auf den 21-Jährigen ein, bis er zu Boden ging. Dort traten sie weiter auf ihn ein. Vor dem Eintreffen der Polizei, welche mit mehreren Streifen ausgerückt war, flüchteten die Täter unerkannt über die Schänzlebrücke. Der 21-Jährige erlitt mehrere kleine Blessuren über den ganzen Körper verteilt.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben: 1,60 bis 1,70 Meter groß, schwarze Haare. Einer trug einen Oberlippenbart, der andere einen Kinnbart. Einer der Täter war mit einem gelben T-Shirt sowie einer Jeansjacke bekleidet. Zeugen können sich mit dem Polizeirevier in Konstanz unter der Telefonnummer 07531 995-2222 in Verbindung setzen.