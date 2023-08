Bereits am späten Nachmittag ist viel los im Konstanzer Stadtgarten. Mehr als 150 Kinder und Erwachsene blicken gebannt zur Puppentheaterbühne und verfolgen das phantasievolle Spiel, bei dem sie mitwirken können.

Geld kostet dieses Amüsement nicht, ebenso wenig wie die verschiedenen Spielmöglichkeiten, bei denen sich die Mädchen und Jungen verlustieren können. Und vor der Konzertmuschel, wo gerade die Feierware Jazz Band spielt, tanzen Paare Swing, Lindy Hop und Jive und Kleinkinder hüpfen im Takt.

Mehr als 150 Kinder und Erwachsene finden an dem kostenlosen Puppentheater, das beim Stadtgartenfest um 16.30 und um 18 Uhr stattfindet, Gefallen. | Bild: Scherrer, Aurelia

„Wir kommen jetzt jeden Tag her“

„Es ist einfach toll“, schwärmt der Konstanzer Hardy Riedle, der sich mit Frau und Tochter beim Stadtgartenfest amüsiert. „Ich finde, es gibt wenige Feste für Konstanzer. Das Stadtgartenfest ist aber ein solches; ein richtiges Familienfest, wo man wieder Konstanzer trifft.“ Gerade für Kinder findet er das facettenreiche Angebot schön. Wenn es nach ihm – respektive seiner Tochter – ginge, dann könnte die 70 Meter lange Riesen-Murmelbahn den ganzen Sommer stehen.

„Wenn die Veranstalter so weitermachen, ist das super. Es ist ein tolles Familienfest in diesem schönen Park, ganz ohne Gedränge“, schwärmt der Konstanzer Hardy Riedle. | Bild: Scherrer, Aurelia

Was Riedle, der in der Innenstadt wohnt, bedauert: „Der Stadtgarten ist ein so schöner Park, wird aber viel zu selten genutzt.“ Umso erfreulicher findet er die Ausrichtung des Stadtgartenfestes. „Es ist nicht einfach nur Party, Party, Party“, so Hardy Riedle.

„Vor der Bühne können die Leute tanzen, auf der Wiese ist es ruhiger. Es gibt kein Gedränge und das Fest zieht ein angenehmes Publikum an.“ Für hin steht fest: „Wir kommen jetzt jeden Tag her.“

Klaus Frommer aus Litzelstetten verweilt mit seiner Frau an einem Stehtisch. Eine taktisch gute Platzwahl, denn laufend bleiben Bekannte auf ein Schwätzchen stehen. „Schönes Ambiente, tolle Stände, super Musik und man trifft alte Kollegen“, lautet seine Bewertung. Ihm gefällt, dass lokal bekannte Bands auftreten. Live-Auftritte seien durch nichts zu toppen.

„Das Stadtgartenfest ist einfach super, denn endlich haben die Konstanzer wieder einen Treffpunkt“, findet Klaus Frommer aus Litzelstetten. | Bild: Scherrer, Aurelia

„Bis jetzt ist es ein Familienfest“

„Früher sind hier die Erste Allgemeine Verunsicherung (EAV) und Peter Kraus aufgetreten“, erinnert sich Gisela Tauscher. „Jetzt gibt es mehr heimische Bands. Das hängt vielleicht mit dem Geld zusammen“, mutmaßt sie. Es könnte aber auch einen anderen Grund geben, meint sie, schließlich „müssen wir uns nach der Zeit richten, was Nachhaltigkeit und Umwelt anbelangt und entsprechend zurück zu den Wurzeln.“

„Es könnte noch ein bisschen voller sein; bis jetzt ist es ein Familienfest“, meint die Konstanzerin Gisela Tauscher. | Bild: Scherrer, Aurelia

Die Neuausrichtung gefällt Gisela Tauscher. „Mir ist aufgefallen, dass sich viele kleine Kinder voller Begeisterung im Rhythmus bewegen“, sagt sie und blickt dabei zu den kleinen Hüpfern vor der Konzertmuschel. Tauscher fügt an: „Bis jetzt ist es ein Familienfest.“