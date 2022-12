Konstanz vor 2 Stunden

Zum Ersten, zum Zweiten... zum Letzten! Carlo Karrenbauer versteigert zum letzten Mal Rares

Er ist in Konstanz legendär: Carlo Karrenbauer hat in fast 300 Auktionen die unglaublichsten Dinge unter den Hammer gebracht. Nun hört er mit fast 84 Jahren auf. Am 10. Dezember heißt es letztmals „Wer bietet mehr?“