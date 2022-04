Wie die Pressestelle des Konstanzer Polizeipräsidiums in einer Mitteilung schreibt, sind den Beamten in der Nacht zum Samstag, 9. April, zwei junge Personen aufgefallen, die gemeinsam auf einem E-Scooter unterwegs waren. Die auffällige Fahrweise ließ darauf schließen, dass der Fahrer zudem nicht mehr nüchtern auf der Straße „Untere Laube“ unterwegs war.

Darf man zu zweit auf einem E-Scooter fahren? Nein, denn E-Roller sind grundsätzlich nur für eine Person zugelassen. Wer zu zweit auf einem Scooter erwischt wird, muss ein Bußgeld zahlen. Gilt die Promillegrenze auch für E-Roller-Fahrer? Ja, für Fahrer von E-Scootern gelten die gleichen Alkoholgrenzwerte wie für Autofahrer. Das bedeutet: Wer mit 0,5 bis 1,09 Promille erwischt wird, begeht eine Ordnungswidrigkeit – das zieht ein Bußgeld sowie ein vorübergehendes Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg nach sich.



Wenn der Fahrer mit mehr als 1,1 Promille auf einem E-Scooter unterwegs ist, spricht man von absoluter Fahruntüchtigkeit – und das zählt als Straftat. Deshalb wird in diesem Fall die Fahrerlaubnis eingezogen, zudem gibt es eine Geldstrafe (in Extremfällen sogar eine Freiheitsstrafe) und drei Punkte in Flensburg.



Übrigens: Für Personen unter 21 Jahren und Führerschein-Neulinge gilt auch auf E-Rollern die 0,0-Promille-Grenze.

Als der „Mitfahrer“ die Polizeibeamten entdeckte, flüchtete er zu Fuß und überließ den Fahrer seinem Schicksal. Das bedeutete in diesem Fall: der Polizeikontrolle. Ein Alkoholtest bei dem jungen Mann ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Er musste den Scooter stehen lassen und eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben. Den 21-Jährigen erwartet jetzt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.