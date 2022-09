In Zeiten hoher Preise und Wohnungsnot kaum vorstellbar, aber in manchen Gegenden in Konstanz stehen ausnahmslos Einfamilienhäuser. In anderen sieht man sie wiederum kaum. So teilt sich Konstanz auf.

Ein neu gebautes Einfamilienhaus ist in Konstanz eher ein seltener Anblick. Doch unsere Datenanalyse zeigt: Es kommt ganz auf das Stadtgebiet an. | Bild: Julius Bretzel

Ein Haus nur für die eigene Familie, womöglich sogar mit Garten – ist das zu Zeiten des Wohnungsmangels in Konstanz überhaupt noch zeitgemäß? In der Konzilstadt, wo Alleinerziehende jahrelang nach Wohnungen suchen und Familien ins Umland