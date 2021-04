Konstanz vor 1 Stunde

Zu Fuß, mit dem Rad oder im Auto zum kostenlosen Schnelltest: In Konstanz werden weitere Corona-Teststellen eröffnet

Das Test-Angebot in Konstanz wird ausgebaut. Auf dem Döbele-Parkplatz eröffnet noch diese Woche ein Drive-In, in dem direkt hinter dem Steuer der Schnelltest vorgenommen wird. Ab der kommenden Woche wird dies auch für Fußgänger mit einem Walk-In sowie für Fahrradfahrer mit einem Bike-In in der Altstadt angeboten.