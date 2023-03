Anfang September des vergangenen Jahres hat Peta (kurz für: People for the Ethical Treatment of Animals, zu deutsch: Menschen für die ethische Behandlung von Tieren, Anm.d.Red.) einen anonymen Hinweis erhalten, wonach auf einem Grundstück in Singen Ziegen tierschutzwidrig gehalten wurden. Darüber berichtet die Tierrechtsorganisation auf ihrer Homepage.

Die Bilder einer Tierfreundin zeigen Tiere, die teils so stark abgemagert waren, dass die Knochen enorm hervorstanden. Außerdem waren Skelette von verstorbenen Tieren zu finden. Nachdem die Vernachlässigung beim zuständigen Kreisveterinäramt gemeldet wurde, reagierte die Behörde noch am selben Tag.

Dazu schreibt Peta: Nach einer Vor-Ort-Kontrolle wurden die Tiere umgehend in einem Stall untergebracht, und es wurden Sofortmaßnahmen zur Verbesserung der Haltung und des Gesundheitszustands der Tiere angeordnet. Außerdem wurden ordnungsrechtliche Schritte eingeleitet.

Peta zählt Kreisveterinäramt zu den besten Deutschlands

Da das Kreisveterinäramt Konstanz immer schnell und sehr beherzt bei Meldungen zu Missständen reagiere, hat es Peta, deren kontroverse Kampagnen teilweise heftige Kritik hervorrufen, zu einem der Top 5 der besten Veterinärämter in Deutschland gekürt.

„Ziegen und Schafe leiden häufig unter grober Vernachlässigung, sowohl bei Hobbyhaltern als auch in landwirtschaftlichen Betrieben, in denen die Tiere für Milch und Fleisch ausgebeutet werden“, so Lisa Kainz, Agrarwissenschaftlerin und Fachreferentin bei Peta Deutschland.

Und weiter: „Es reicht nicht aus, den Tieren etwa eine Weide zur Verfügung zu stellen – sie brauchen genug Nahrung, Wasser, einen geeigneten Witterungsschutz sowie eine gute tierärztliche Versorgung. Deshalb ist ein schnelles Eingreifen der Kontrollbehörde, wie hier in Konstanz geschehen, enorm wichtig.“

Bilder und Videos helfen, Missstände aufzudecken

Veterinärämter sind für die Überwachung und den Vollzug des Tierschutzgesetzes in Deutschland zuständig. Peta meldet den Behörden jeden Monat zahlreiche Fälle von Tierquälerei und kontrolliert, ob und wie die Behörden daraufhin im Sinne des Tierschutzgesetzes tätig werden.

Während in vielen Fällen in Zusammenarbeit mit Amtstierärzten sehr gute Erfolge für die Tiere erzielt werden, gebe es noch immer zu viele Behörden, die das Tierschutzgesetz und die entsprechenden Verordnungen und Richtlinien nicht umsetzten, heißt es im Presstext.

Zeugen von Tierquälerei sollten sich an die zuständige Veterinärbehörde ihrer Stadt oder ihres Landkreises wenden. Beobachtungen sollten detailliert und sachlich zusammengefasst werden. Besonders hilfreich sei Bild- und Videomaterial.

Die Tierrechtsorganisation empfiehlt: Nach der Meldung beim Veterinäramt unbedingt so lange nachhaken, bis der Missstand beseitigt ist. Das könne ermüdend sein, sei aber oft die einzige Chance für das jeweilige Tier. Eine Übersicht mit ausführlichen Tipps, wie Zeugen gegen Tierquälerei vorgehen können, gibt es unter tierquaelerei.de.