Konstanz vor 25 Minuten

Zeugen gesucht: Erst Parfümflaschen gestohlen, dann Gerangel mit dem Ladendetektiv

Die Polizei sucht nach Zeugen, die einen räuberischen Diebstahl am Montagnachmittag in der Konstanzer Innenstadt beobachtet haben. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, ereignete sich die Tat gegen 15.15 Uhr auf der Marktstätte.