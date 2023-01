Wieder einmal haben Internet-Kriminelle ein Opfer in ihre Falle gelockt! Ein junger Mann ist bereits am 23. Januar von einer Betrügerin mit einem falschen Wohnungsinserat abgezockt worden. Darüber informierte das Polizeipräsidium Konstanz nun knapp eine Woche später in einer Pressemitteilung.

Mit ansprechender Anzeige geködert

Diesmal nutzten die Gauner eine gängige Immobilienplattform – angesichts der Wohnungsknappheit gerade in Konstanz eine erfolgsversprechende Masche. Sie stellten ein ansprechendes Inserat ein; der 25-Jährige biss an und nahm mit der Anbieterin Kontakt auf.

Dumm nur, dass es die Wohnung gar nicht gibt – beziehungsweise sie nicht zur Vermietung stand. Im Verlauf des Schriftverkehrs schickte ihm die Betrügerin einen Mietvertrag zu, bat jedoch vorab um Bezahlung der Kaution und der ersten Monatsmiete. Danach werde sie ihm den Schlüssel schicken, da eine persönliche Übergabe nicht möglich sei. Sie lebe nämlich in Spanien.

In gutem Glauben, den Schlüssel nach Zahlung der geforderten Beträge zu erhalten, überwies der junge Mann knapp 2000 Euro auf das genannte Konto. Erst nachdem die angebliche Vermieterin weitere Zahlungen forderte, schöpfte der 25-Jährige Verdacht und ging zur Polizei.

Der Schlüssel, der nie kommt

Der Trick mit der Vorkasse sei mittlerweile ein gängiges Szenario, sagte dazu Polizeisprecherin Katrin Rosenthal. Der falsche Eigentümer oder Vermieter gebe vor, im Ausland zu wohnen und nicht persönlich zur Besichtigung kommen zu können. Alternativ biete er jedoch an, den Schlüssel gegen eine Kaution zuzuschicken.

Der kommt allerdings niemals. „Sobald Sie aufgefordert werden, vorab Geld zu überweisen, sei es für den Wohnungsschlüssel oder eine Besichtigung, sollten Sie stutzig werden und den Kontakt abbrechen“, warnte Rosenthal Wohnungssuchende. Seriöse Vermieter, Eigentümer oder Makler verlangten kein Geld, bevor die Immobilie besichtigt wurde. Generell sei Vorsicht bei Wohnungsinseraten geboten, die mit außergewöhnlich niedrigen Preisen locken und bei denen keinerlei persönlicher Kontakt stattfindet.