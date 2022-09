von Julius Bretzel

In Konstanz ist es schon lange Thema Nummer Eins: Wohnen. Kaum etwas treibt die Konstanzer mehr um. Denn Wohnraum ist in der Stadt knapp, und die steigenden Preise für die vier Wände und das Dach überm Kopf bereiten vielen Menschen Sorgen.

2014 dann die Hoffnung auf einen Befreiungsschlag: Der Gemeinderat beschloss das Handlungsprogramm Wohnen. Vor acht Jahren, war das. Acht Jahre dauert in Baden-Württemberg auch die Amtszeit eines Bürgermeisters; die Zeit trennt uns aber auch von der nächsten Dekade, den 2030er-Jahren. Der SÜDKURIER hat das zum Anlass genommen, in die Zukunft zu blicken: Das ist unser #Wohnreport2030.

Jeden Tag eine andere Frage zum Wohnen in Konstanz

Täglich soll das Thema Wohnen in Konstanz von einer anderen Seite betrachtet werden. Dabei versuchen wir Fragen zu beantworten – mit Hilfe von Experten, Betroffenen und Stimmen aus der Stadt. Welche Probleme gibt es auf dem Wohnungsmarkt – und welche Lösungen sind in Aussicht? Was läuft bereits heute gut, was kann in Zukunft noch passieren? Wo steht Konstanz im Wohnraum-Vergleich zu anderen Städten? Alles vor dem Hintergrund der Frage, wie Konstanz eine Stadt für alle werden kann. Für Menschen aller sozialer Schichten, aller Altersgruppen, aller Biografien.

Erzählen Sie uns Ihre Geschichte Haben Sie Vorschläge, was bei unserer Serie zu Wohnraum in Konstanz auf gar keinen Fall fehlen sollte? Wir wollen Ihnen auch die Möglichkeit geben, Ihre Erfahrungen zu teilen . Haben Sie Sorgen, Ängste, Fragen oder Antworten? Dann erzählen Sie uns Ihre Geschichte. Am besten ganz direkt per Mail an konstanz.redaktion@suedkurier.de . Und weil wir eine Redaktion sind: Diskretion ist selbstverständlich; Quellen genießen bei uns Informantenschutz.

Als großer Aufschlag zum #Wohnreport2030 hat der SÜDKURIER bereits eine Bestandsaufnahme gemacht: Was wurde bisher aus dem Handlungsprogramm Wohnen?

Teil 1: Seit 2014 ist das Handlungsprogramm Wohnen beschlossen – doch wo genau will die Stadt Konstanz schon seit acht Jahren Wohnraum schaffen und wie gut hat sie das umgesetzt? Unsere Analyse der Planungen zeigt, dass von damals 43 vorgestellten Standorten an weit mehr als der Hälfte noch nicht einmal der Wohnungsbau begonnen hat. Als fertiggestellt gelten können nach einer Vor-Ort-Recherche des SÜDKURIER 14 der 43 Projekte. Hier kommt eine Sammlung mit vielen Enttäuschungen und einigen Erfolgen.

Teil 2: Doch in Konstanz ist auch mancherorts Wohnraum entstanden, wo man vor acht Jahren noch nicht damit gerechnet hätte! Denn seit dem Jahr 2014 haben sich neue Chancen für den Wohnungsbau in der größten Stadt am Bodensee ergeben, zum Beispiel im Pfeiferhölzle, in Allmannsdorf oder auch im Sierenmoos. An diesen und weiteren (sowie manch unerwarteten) Orten ist neuer Wohnraum entstanden. Welche genau das sind und so derzeit weiterer Platz zum Leben entsteht, lesen Sie in diesem Artikel.

Teil 3: Wie weit werden die Miet- und Kaufpreise in Konstanz noch klettern? „Die Frage ist nicht wie weit die Preise steigen, sondern eher wie schnell diese steigen werden“, erklärt Matthias Schaubel, Geschäftsführer des Eigentümerverbands Haus & Grund Konstanz im Interview dazu. Er ist einer der Akteure auf dem Immobilienmarkt, mit denen der SÜDKURIER gesprochen hat, um herauszufinden, was das beschlossene Handlungsprogramm Wohnen in der Stadt bewirkt hat? Und was noch verbessert werden muss?