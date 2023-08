Mieten sind in Konstanz nicht überall gleich hoch, innerhalb der Stadt herrscht ein großes Preisgefälle. Die SÜDKURIER-Analyse zeigt, wo es sich am günstigsten wohnen lässt — und wo am teuersten.

Wer in Konstanz halbwegs zentral und am See wohnen will, muss tief in die Tasche greifen. Die Mieten sind aber nicht etwa in der Touristenattraktion Altstadt am höchsten. Am teuersten ist es weiter östlich, wo die Stadt grüner und weitläufiger wird: