Impformation: Aktuelle Infos zu Corona und den Impfungen

Beim Arzt-Patienten-Forum „Impformation“ informiert Dr. Stefan Bushuven vom Gesundheitsverbundes Landkreis Konstanz (GLKN) per Videokonferenz über den aktuellen medizinischen Stand zum Coronavirus und zu den Impfungen. Nach dem Vortrag besteht jeweils die Möglichkeit, weitere Fragen zu stellen. Die kostenlose Veranstaltung findet statt am Donnerstag, 12. August, und am Dienstag, 17. August, jeweils von 19 bis 20.15 Uhr. Am Donnerstag, 19. August, gibt es von 19 bis 20.15 Uhr dieselbe Veranstaltung in Englisch. Der Link zur Videokonferenz wird jeweils rund eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn online gestellt unter www.lrakn.de/kiz-info