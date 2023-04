Viele möchten beim Oster-Brunch an den Feiertagen nicht auf frische, duftende Brötchen verzichten. In dieser Übersicht finden Sie die Öffnungszeiten von Konstanzer Bäckereien an Ostern 2023. Wer hat an Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag geöffnet? Wo bleibt die Backstube geschlossen?

Die hier gebündelten Informationen stammen direkt von den Mitarbeitern in den jeweiligen Filialen. An Karsamstag gelten nach deren Aussagen die üblichen Öffnungszeiten. Ein Anspruch auf Vollständigkeit dieser Liste besteht nicht.

Meisterbäckerei Schneckenburger

Schneckenburger, das Bild zeigt die Filiale am Stephansplatz, unterhält Bäckereien im gesamten Stadtgebiet. Deren Öffnungszeiten an Ostern 2023 sind hier aufgelistet. | Bild: Andi Schuler

Filiale am Zähringerplatz 22 (Petershausen)

Karfreitag: geschlossen

geschlossen Ostersonntag: 7 – 18 Uhr

7 – 18 Uhr Ostermontag: 7 – 18 Uhr

Filiale in der Max-Stromeyer-Straße 33 (Unterlohn)

Karfreitag: geschlossen

geschlossen Ostersonntag: 7 – 17 Uhr

7 – 17 Uhr Ostermontag: 7 – 17 Uhr

Filiale in der Carl-Benz-Straße im Kaufland (Oberlohn)

Karfreitag: geschlossen

geschlossen Ostersonntag: geschlossen

geschlossen Ostermontag: geschlossen

Filiale am Bahnhofsplatz 41 (Altstadt)

Karfreitag: geschlossen

geschlossen Ostersonntag: 6 – 18 Uhr

6 – 18 Uhr Ostermontag: 6 – 20 Uhr

Filiale in der Kanzleistraße 10 (Altstadt)

Karfreitag: geschlossen

geschlossen Ostersonntag: geschlossen

geschlossen Ostermontag: geschlossen

Filiale am St.-Stephans-Platz 4 (Altstadt)

Karfreitag: geschlossen

geschlossen Ostersonntag: 8 – 17 Uhr

8 – 17 Uhr Ostermontag: 8 – 17 Uhr

Filiale in der Bodanstraße 15 (Altstadt)

Karfreitag: geschlossen

geschlossen Ostersonntag: 7 – 14 Uhr

7 – 14 Uhr Ostermontag: 7 – 14 Uhr

Filiale in der Mainaustraße 79a im Penny (Allmannsdorf)

Karfreitag: geschlossen

geschlossen Ostersonntag: 8 – 11 Uhr

8 – 11 Uhr Ostermontag: 8 – 11 Uhr

Filiale in der Staader Straße 2 im Edeka (Allmannsdorf)

Karfreitag: geschlossen

geschlossen Ostersonntag: 8 – 11 Uhr

8 – 11 Uhr Ostermontag: 8 – 11 Uhr

Filiale in der Martin-Schleyer-Straße 4 in Litzelstetten

Karfreitag: geschlossen

geschlossen Ostersonntag: 7 – 18 Uhr

7 – 18 Uhr Ostermontag: 7 – 18 Uhr

Biobackstüble Zuck und Kaun

Zuck und Kaun gibt es in der Altstadt, hier in der Wessenbergstraße mit dem Münster im Hintergrund, und im Stadtteil Petershausen. Außer an Ostersonntag haben beide Filialen an den Feiertagen geöffnet. | Bild: Andi Schuler

Filiale in der Wessenbergstraße 39 (Altstadt)

Karfreitag: 8.30 – 11.30 Uhr

8.30 – 11.30 Uhr Ostersonntag: geschlossen

geschlossen Ostermontag: 8.30 – 11.30 Uhr

Filiale am Gottmannplatz 2 (Petershausen)

Karfreitag: 8 – 11 Uhr

8 – 11 Uhr Ostersonntag: geschlossen

geschlossen Ostermontag: 8 – 11 Uhr

Filiale in der Großherzog-Friedrich-Straße 3 in Litzelstetten

Karfreitag: 8 – 11 Uhr

8 – 11 Uhr Ostersonntag: geschlossen

geschlossen Ostermontag: 8 – 11 Uhr

Bäckerei Fricke

Die Bäckerei Fricke in der Niederburg und deren Filiale in Allmannsdorf sind über die Feiertage geschlossen. | Bild: Andi Schuler

Die Filialen in der Mainaustraße 165 und in der St.-Johann-Gasse 12 sind an Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag geschlossen.

Backstube Stickel

Stickel hat mehrere Bäckereien in Konstanz, doch diese werden an keinem der Osterfeiertage geöffnet sein. | Bild: Andi Schuler

Die Filialen in der Friedrichstraße 28, in der Wollmatinger Straße 82 und in der Wollmatinger Straße 25 sind an Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag geschlossen.

Bäckerei Kopp

Bäckerei Kopp in Wollmatingen bleibt an Karfreitag und den Osterfeiertagen geschlossen. Die Filiale in Dettingen bietet aber Ostersonntag und -montag Backwaren an. | Bild: Andi Schuler

Filiale in der Kindlebildstraße 2 im Konstanzer Stadtteil Wollmatingen bleibt an den Osterfeiertagen geschlossen. Die Bäckerei Kopp in der Kapitän-Romer-Straße 20 in Dettingen wird zu den folgenden Zeiten geöffnet sein.

Karfreitag: geschlossen

geschlossen Ostersonntag: 7 – 10 Uhr

7 – 10 Uhr Ostermontag: 7 – 10.30 Uhr

Brothaus Baur

An Karfreitag und den Osterfeiertagen bleiben die Regale im Brothaus Baur leer. Die Filialen in Wollmatingen, Petershausen und Paradies sind an Ostern 2023 zu. | Bild: Andi Schuler

Die Filialen in den Edeka-Märkten in der Riedstraße, in der Reichenaustraße sowie in der Gottlieberstraße sind an Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag geschlossen.

Backhaus Mahl

Das Backhaus Mahl in der Schottenstraße 32, die parallel zur Unteren Laube in der Altstadt verläuft, ist nur am Karfreitag geschlossen. An den Osterfeiertagen kann hier eingekauft werden. | Bild: Andi Schuler

Karfreitag: geschlossen

geschlossen Ostersonntag: 7.30 – 18 Uhr

7.30 – 18 Uhr Ostermontag: 7.30 – 18 Uhr

Bio-Bäckerei Reginbrot

Reginbrot findet die Kunden in der Münzgasse 16. Hier werden Bio-Backwaren verkauft, allerdings nicht an den Osterfeiertagen 2023. | Bild: Hanser, Oliver

Die Bio-Bäckerei in der Münzgasse 16 hat an Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag geschlossen.

Bäckerei Nestel

Die Bäckerei und Konditorei Nestel finden die Konstanzer in den Stadtteilen Paradies und Petershausen. Diese sind nur am Ostersonntag geschlossen. | Bild: Andi Schuler

Filiale in der Rheingutstraße 7 (Paradies)

Karfreitag: 8 – 11 Uhr

8 – 11 Uhr Ostersonntag: geschlosssen

geschlosssen Ostermontag: 8 – 11 Uhr

Filiale am Ebertplatz 6 (Petershausen)

Karfreitag: 7 – 11.30 Uhr

7 – 11.30 Uhr Ostersonntag: geschlossen

geschlossen Ostermontag: 7 – 11.30 Uhr

Holsteins Backhaus

Holsteins Backhaus, hier die Filiale in der Altstadt, die am Ostermontag geöffnet sein wird, hat weitere Filialen im Oberlohn und Petershausen, die an Ostern nicht geöffnet sind. | Bild: Andi Schuler

Die Filialen in der Carl-Benz-Straße 13 im Obi, in der Hussenstraße 21 und in der Markgrafenstraße 17 sind an Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag geschlossen. Die Holstein-Filiale in der Rosgartenstraße 24 hat am Ostermontag geöffnet.

Karfreitag: geschlossen

geschlossen Ostersonntag: geschlossen

geschlossen Ostermontag: 8 – 17 Uhr

Eugens Bio

Das Eugens in der Konstanzer Altstadt bietet am Ostersonntag und Ostermontag Waren an. Karfreitag ist hier aber zu. | Bild: Andi Schuler

In der Münzgasse 4 öffnet das Eugens die Filiale am Ostersonntag und Ostermontag für seine Kunden.

Karfreitag: geschlossen

geschlossen Ostersonntag: 10 – 17 Uhr

10 – 17 Uhr Ostermontag: 10 – 17 Uhr

Kutmühle Bäckerei

Die beiden Filialen der Kutmühle in den Stadtteilen Paradies und Petershausen werden an den Osterfeiertagen 2023 nicht öffnen. | Bild: Andi Schuler

Die Filialen in der Bruder-Klaus-Straße 10 und in der Schulthaißstraße 1 haben an Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag geschlossen.

Laib und Seele

Laib und Seele liegt gegenüber vom Ellenrieder-Gymnasium und hat an allen Osterfeiertagen bis 13 Uhr geöffnet. | Bild: Andi Schuler

Die Filiale von Laib und Seele in der Brauneggerstraße 24 hat an allen drei Feiertagen geöffnet.

Karfreitag: 7 – 13 Uhr

7 – 13 Uhr Ostersonntag: 7 – 13 Uhr

7 – 13 Uhr Ostermontag: 7 – 13 Uhr

Paradies Bäckerei

Die Paradies-Bäckerei, hier die neue Filiale in der Unteren Laube, hat an den Feiertagen geschlossen. | Bild: Andi Schuler

Die Filialen in der Gottlieberstraße 42 und an der Unteren Laube haben an Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag geschlossen. Die Filialen in der Brauneggerstraße und in Dingelsdorf haben kürzlich zugemacht.

Sternenbäck

Der Sternenbäck ist im Lago, Unterlohn und im Seerhein-Center zu finden. Eine Filiale wird an den Feiertagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet sein. | Bild: Andi Schuler

Die Filialen in der Max-Stromeyer-Straße 55 im Rewe und am Zähringerplatz 9 im Seerhein-Center sind an Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag geschlossen. Die Filiale im Lago wird aber geöffnet sein und zwar zu folgenden Zeiten.