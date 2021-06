Konstanz vor 1 Stunde

Wird es bis zum Jahr 2070 dauern, bis alle Konstanzer Bushaltestellen barrierefrei sind? Darüber muss nun der Gemeinderat entscheiden

Die barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestellen in Konstanz und den Ortsteilen wird ein Langzeitprojekt, dessen Vollendung der überwiegende Teil der Stadträte wohl kaum erleben wird. Laut Stadtverwaltung gibt es in Konstanz und den Ortsteilen 211 Busstationen, von denen 65 als weitgehend barrierefrei gelten – was wiederum heißt, dass es sich bei den anderen 146 um Sanierungsfälle handelt.