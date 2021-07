Die Athletikclub-Vorsitzende Cosima Cornelius (30) macht sich nicht nur für ihren Verein, sondern sich auch für andere Individualsportler stark. Und mehr noch: Die jungen Aktivisten lehnen sich nicht zurück und stellen Forderungen, sondern sind kreativ und präsentieren realisierbare Visionen – wie die vom „Haus des Sports“.

Haus des Sports „Viele Vereine haben Platzmangel, insbesondere die Individualsportarten“, sagt Cosima Cornelius vom Athletikclub Konstanz. „Mein Traum ist, dass verschiedene Vereine in einem Haus zusammengeführt werden. Mit vielen Nutzern wären Auslastung und Finanzierung möglich“, ist sie überzeugt. Derartige multifunktionale Gebäude gebe es bereits in anderen Ländern: Häuser, in denen die unterschiedlichsten Sportarten – von Bouldern, Mountainbike, Kegeln, Karate, Judo, Einradfahren, Breakdance, Ringen und Gewichtheben – adäquate Trainingsmöglichkeiten vorfinden und diverse Flächen gemeinschaftlich nutzen. Cosima Cornelius Bruder hat bereits an der Realisierung eines „Hauses des Sports“ in Oslo mitgewirkt.

Die Idee vom „Haus des Sports“, in welchem mehrere Vereine ein Zuhause bekommen, stößt auf äußerst positive Resonanz im Sportausschuss. Zumal die jungen Dynamiker im Schulterschluss mit dem Stadtsportverband agieren. Harald Schuster vom Referat Hallensport des Stadtsportverbands freut sich über den Vorstoß seitens des jungen Vereins, denn: „Die Idee vom Haus des Sports hatte ich schon vor zehn Jahren.“

Athletik-Club wusste nicht mehr weiter

Vor drei Wochen sah die Zukunft des Athletik-Clubs düster aus. Aufgrund der Corona-bedingten Insolvenz ihres bisherigen Vermieters, stand der Club mit seinen rund 70 Mitgliedern, davon 40 Kindern und Jugendlichen, ohne Trainingsmöglichkeit da.

Das Amt für Bildung und Sport (ASB) unterstützte den Club, der letztlich im Bodensee-Stadion trainieren konnte. Dann die von einem Hausmeister überbrachte Hiobsbotschaft: Sie könnten ihr teures und schweres Equipment nicht mehr beim Stadion lagern, was das Aus für den Trainingsbetrieb bedeutet hätte.

Das ASB zeigte sich umgehend gesprächsbereit und fand rasch doch noch Lagerkapazitäten im Stadion. Cosima Cornelius und ihre dynamische Gruppe war erleichtert, aber: Gewichtheben ist eine Indoor-Sportart, denn die teuren Gewichte und Langhanteln würden bei Feuchtigkeit und Regen Schaden nehmen.

Vor der Sitzung des Sportausschusses übergab Cosima Cornelius gemeinsam mit ihren Clubmitgliedern eine Petition an Bürgermeister Andreas Osner, mit der Bitte, die Sportler nicht im Regen stehen zu lassen.

Lasst uns nicht im Regen stehen, lautet die eindringliche Bitte des Athletikclubs Konstanz: Deren Vorsitzende Cosima Cornelius (Mitte) überreichte Bürgermeister Andreas Osner (an dessen Seite gewichthebend Frank Schädler vom Amt für Bildung und Sport eine diesbezügliche Petition. | Bild: Scherrer, Aurelia

Während der Ausschusssitzung erhielt Cosima Cornelius Rederecht, denn es ging um ihren Antrag auf Aufnahme in die Sportförderung, der vom Ausschuss einstimmig bewilligt wurde. Offensichtlich vermochte sie mit ihrer Begeisterung die Ausschussmitglieder zu überzeugen. „Unser Ziel ist, mehr Menschen für Bewegung zu begeistern, das ist das Ziel von uns allen“, so Cornelius über das Ansinnen aller Sportvereine. „Wir sind eine junge, dynamische und motivierte Truppe, die etwas leisten will.“

Mehrere Sportarten unter einem Dach

Ob beim Landesturnfest, der integrativen Sportwoche, Bodenseewoche oder im Rahmen von Schulkooperationen – der Athletikclub bringe sich aktiv ein. Zudem hatte der Athletikclub „Vereins Force“ als Zusammenschluss mehrerer Sportvereine mitinitiiert.

Cornelius präsentierte dann ihre Vision vom „Haus des Sports“, eine Variante, die mehrere Sportarten unter einem Dach vereint, was bereits in anderen Städten erfolgreich umgesetzt wurde. Schließlich gebe es einige Vereine in Konstanz, die Raumprobleme haben. Führe man diese in einem Gebäude zusammen, könnten gewisse Infrastrukturen gemeinsam genutzt und damit Kosten reduziert werden.

So oder so ähnlich könnte das Haus des Sports in Konstanz aussehen. Dieses wurde vom Büro Lala Toyen für Oslo entworfen. | Bild: Iwan Lone Thomson

Harald Schuster unterstützt die Umsetzung dieser Vision tatkräftig. „Es haben sich schon zwei Lagerhallen aufgetan“, eröffnete er dem Ausschuss. Gemeinsam mit weiteren Vereinen, darunter „Kegler, die seit Jahren nichts haben“, so Schuster, sei schon eine grobe Raumaufteilung skizziert worden.

Dass Bedarf bestehe, untermauerte Harald Schuster, denn auch eine Tanzpädagogin habe darüber hinaus Interesse signalisiert und es könnten auch künstlerische Angebote integriert werden. „Wir müssen groß denken“, appellierte Schuster.

Das sagen die Mitglieder im Ausschuss „Hups! Manchmal geht es so schnell und es tun sich Möglichkeiten auf“, bemerkte Christiane Kreitmeier (FGL) und riet, die Chance zu ergreifen und den Weg zu gehen, denn damit würde gerade jungen Vereinen eine neue Heimat geboten. An den Athletikclub gewandt lobte sie: „Ich finde es klasse, wenn ein junger Verein, getragen von jungen Frauen, sowas auf den Weg bringt.“ Zudem würdigte sie das Engagement von Vereins Force, wobei mehrere Vereine während des Lockdowns insbesondere Kindern mit dem Bewegungsangebot Möglichkeiten eröffnet habe. „Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und hoffe auf das Haus“, so Kreitmeier.

Susanne Heiß (FW) dachte an den angespannten städtischen Haushalt: „Mit den Finanzen werden wir sehr genau umgehen müssen. Vielleicht würde sich eine Sportfirma anschließen, die investieren könnte?“ „Die Idee ist noch sehr jung. Wir sind erst seit drei Wochen dran. Wenn jemand Kontakte hat: Bitte gerne herstellen“, erwiderte Cosima Cornelius. Auf Fördermöglichkeiten hofft auch Dorothee Jacobs-Krahnen (FGL): „Wenn wir so eine Chance haben, dann sollten wir alle Möglichkeiten an Zuschüssen und Hilfen prüfen.“ Das sagen Amtsleiter und Bürgermeister Sportamts-Leiter Frank Schädler unterstützt ebenso die Idee: „Wir sind eng eingebunden in die Themen und erkennen die Chance, die wir ergreifen sollten.“ Aber: „Das größte Problem ist die Zeit“, so Schädler. „Wie ein Gründerzentrum“, merkte Bürgermeister Andreas Osner an, der hervorhob, dass ein solches Haus gerade auch für junge Sportarten ideal sei. Letztlich merkte er bezüglich dieses Vorhabens an: „Sportlich in jeder Hinsicht! Ich freue mich auf die neusten Informationen.“

Das Gute an den beiden vakanten Lagerhallen: Auf dem Privatgelände im Industriegebiet befänden sich bereits zwei Sportangebote. Aktuell seien die Beteiligten daran, eine Bedarfsanalyse, Raumkonzept und Kostenkalkulation zu erstellen und Zuschuss-Möglichkeiten zu eruieren.

Allerdings dränge die Zeit, stellte Harald Schuster fest, denn der Immobilienbesitzer wolle die Hallen alsbald vergeben. Rasches Handeln sei angesagt, „dann könnten wir zum 1. Januar 2022 rein“, so Schuster.