Am Donnerstag, 17. März, berät der Gemeinderat, ob in Konstanz eine allgemeine Leinenpflicht für Hunde gelten soll. Wir haben Hundehalter gefragt, was sie davon halten.

Momentan gilt an manchen Orten in Konstanz eine Leinenpflicht. Nun soll sie auf alle Wohngebiete und Uferwege in Konstanz ausgeweitet werden. Darüber entscheidet der Gemeinderat am Donnerstag, 17. März. Außerdem wolle man besprechen, ob bestimmte