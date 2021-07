Konstanz vor 2 Stunden

Wird die Conrad-Gröber-Straße in Konstanz umbenannt? Der Namensgeber wurde als „brauner Conrad“ bezeichnet – aber auch als „Bischof im Widerstand“

In Konstanz gibt es sechs Straßen, die an Menschen erinnern, die heute umstritten sind. Eine dieser Personen ist Conrad Gröber. Nur einen Steinwurf vom Sternenplatz entfernt, trägt eine Straße seinen Namen. Wer war der Bischof, der sich durch die Nazizeit lavierte? Und was sagen Anwohner zur möglichen Umbenennung?