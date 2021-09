Konstanz vor 2 Stunden

„Wir werden keinen auf die Straße setzen“: Bundesanstalt stellt Pläne für Abriss und Neubau von Wohnungen im Konstanzer Stadtteil Petershausen vor

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) will an der Steinstraße sowie in der Gottfried-Keller-Straße neu bauen und dafür die fast 70 Jahre alten Gebäude abreißen. Auch über den Neubau der Siedlung am Fürstenberg werde nachgedacht. Dies bestätigten Vertreter der BImA im Technischen Ausschuss des Gemeinderats.