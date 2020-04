Frau Schneider-Cimbal, wie geht es Ihnen im Moment?

Mir persönlich geht es gut. Ich lebe zwar ein bisschen anders als sonst, weil ich nicht wie gewohnt Sport treiben kann, aber ich versuche, jeden Tag wenigstens spazieren zu gehen. Im Gegensatz zu sonst habe ich auch keine Sitzungen, dafür bin ich viel per Video online sichtbar und schreibe mehr denn je geistliche Texte.

Haben Sie Angst um die Älteren und um uns als Gesellschaft? Was macht diese Situation mit uns?

Ich habe keine Angst um unsere Gesellschaft, weil ich sehe, wie sich die Menschen nach anfänglichen Schwierigkeiten an das halten, was von den Behörden gefordert wird. Außerdem erlebe ich ganz viel Hilfsbereitschaft in den Nachbarschaften und bei uns in der evangelischen Kirchengemeinde Wollmatingen. Es werden Menschen sterben, das ist traurig, aber Menschen sterben auch ohne Corona.

Nehmen wir unsere Nachbarn nun sogar noch mehr wahr?

Das empfinde ich schon so. Dadurch, dass die Menschen weiter auseinanderrücken müssen, rücken sie innerlich näher zusammen. Das finde ich ganz spannend. Der Krisenmodus bringt uns dazu, anders über Dinge nachzudenken. Manches, was so selbstverständlich schien, bricht jetzt weg und dadurch schauen wir genauer auf die Bedürfnisse der anderen. Obwohl die Lage gerade für ältere Menschen schwer ist, die nicht mehr besucht werden dürfen, wird das an ganz vielen Stellen aufgefangen. Ich kann meine Senioren zwar nicht mehr zum Geburtstag besuchen, rufe sie aber an und darüber freuen sie sich genauso wie über einen Besuch. Sie wollen selbst übrigens gar nicht mehr besucht werden, weil sie vernünftig sind.

Welche Angebote können die Kirchen den Gläubigen in der aktuellen Situation machen?

Es gibt ziemlich viele Initiativen und Dinge wie Videogottesdienste, also per Kamera aufgenommene und im Internet ausgestrahlte Gottesdienste. Ich bin sehr dankbar, dass es diese Technik gibt und habe neulich selbst solch einen Gottesdienst mitgefeiert. Das fand ich richtig gut, auch wenn ich allein an meinem Computer saß, neben mir eine Kerze und eine Tasse Tee. Wir haben Konfirmandenunterricht per Videokonferenz, viele verschiedene Hilfsinitiativen sowie das Seelsorgetelefon für den ganzen Landkreis Konstanz. Es gibt montags und donnerstags um 19 Uhr ökumenische Abendgebete mit Kerze im Fenster, es gibt Andachten und Besinnung auf unserer Dekanats-Homepage und Briefaktionen für Senioren wie im Margarete-Blarer-Haus. Letztens rief mich jemand an und schlug vor, ein Marmeladentaxi einzurichten. Bei uns in der Gemeinde kocht immer jemand selbst Marmelade. Wir setzen alles um, was möglich ist.

Eine große Zielgruppe der Kirchen sind die Senioren. Kommen die an die Angebote im Internet dran?

Es ist ein riesiges Vorurteil, dass ältere Menschen nicht viel mit moderner Technik anfangen könnten. Die Senioren haben ihre Tablets und kommen damit gut klar. Und auch schon vor dieser Pandemie gab es sehr viele ältere Menschen, die den Fernsehgottesdienst angeschaut haben. Die Pflegebedürftigen können zwar nicht mehr ins Internet gehen, aber die könnten auch nicht in den Gottesdienst kommen. Wir haben zudem all unseren Senioren in der Wollmatinger Gemeinde einen Brief in den Briefkasten geworfen mit dem Angebot, sich an uns zu wenden, wenn sie Hilfe brauchen oder angerufen werden wollen. Es ist natürlich schade, dass wir uns im Gottesdienst nicht mehr aneinander freuen können, aber was ist wichtiger? Wenn ich Menschen schätze und liebe, schaue ich auf ihre Gesundheit.

Zur Person Hiltrud Schneider-Cimbal, 63 Jahre, wurde in Tuttlingen geboren und wuchs in der Nähe von Heidelberg auf. Sie studierte evangelische Theologie in Heidelberg, Göttingen, Mainz und Jerusalem und ist seit 25 Jahren Dekanin, davon zehn Jahre im evangelischen Kirchenbezirk Konstanz. Als Pfarrerin betreut sie die evangelische Kirchengemeinde Wollmatingen. Hiltrud Schneider-Cimbal ist verwitwet und hat zwei erwachsene Kinder. In ihrer Freizeit spielt sie gern Tennis, fährt Ski und geht wandern und ins Theater. Sie ist eine leidenschaftliche Köchin.

Was halten Sie also von der Kritik, die Kirchen hätten ihre Pforten zu früh geschlossen und die Gläubigen im Stich gelassen?

Die Kirchen haben sehr verantwortungsvoll gehandelt, indem sie sich an staatliche Vorgaben gehalten haben. Damit sind sie mit gutem Beispiel vorangegangen. Denn es brauchte die Videobotschaften von Kanzlerin und Oberbürgermeister, um die Menschen davon zu überzeugen, sich an die Regeln zu halten und wenn möglich zu Hause zu bleiben. Wenn wir weiter Gottesdienste in der Kirche gefeiert hätten, wäre das genau das falsche Signal gewesen. Im Mittelalter haben die Kirchen trotz Pest Gottesdienste abgehalten und damit die Krankheit weiter verbreitet. Wir können uns auch miteinander übers Internet verbinden, wir können auch alleine beten und singen und wir Evangelischen werden Karfreitag auch online Abendmahl feiern. Wir versuchen alles, den Menschen zu geben, was sie brauchen – außer das knuddelige Gefühl in der Menge.

Halten Sie die Kirchen denn für systemrelevant?

Ich glaube, dass Kirchen sehr systemrelevant sind, denn wenn sie fehlen würden, würden wir das deutlich in der Gesellschaft spüren. Sehr vieles von dem, was untereinander läuft, wird von den Kirchen organisiert. Ein gutes Beispiel dafür ist die Arbeit des Diakonischen Werkes. Aber das hängen wir nicht immer an die große Glocke.

Machen Sie sich Gedanken darüber, ob die Kirchen nach Corona leer bleiben, weil die Menschen merken, dass es auch ohne Präsenzgottesdienst geht?

Ich glaube im Gegenteil, dass die Kirchen danach voller sein werden, weil die Menschen Sehnsucht nach der Gemeinschaft im Gottesdienst haben. Wer nicht kommen will, blieb auch vorher schon weg.

Müssten wir Menschen angesichts dieses nicht mal sichtbaren Übeltäters namens Coronavirus demütiger sein, haben wir uns zu wichtig genommen?

Ja, ich glaube, wir werden angesichts dessen, was wir gerade erleben, demütiger. Wir haben jetzt gemerkt, wie schnell unsere für selbstverständlich gehaltene Maschinerie stoppt. Wie verletzbar wir sind – wir, die dachten, alles sei machbar. Wir müssten diese erzwungene Zeit des Stillhaltens wirklich zum Stillhalten nutzen und uns mit uns selbst auseinandersetzen. Das ist auch eine Chance. Ins Kino zu gehen, ist eine Strategie und nicht unbedingt ein Bedürfnis. Wenn man merkt, dass etwas nicht mehr möglich ist, ist es sehr heilsam, sich zu überlegen, welches Bedürfnis dahinter steckt und wie man das sonst noch befriedigen könnte. Da fallen einem meist mehrere Dinge ein. Ich erlebe, dass die Menschen gerade anfangen, genau das zu tun – auch im Hinblick auf geistlichen Input.

Woraus können Menschen, denen die Situation nicht leichtfällt, in den kommenden Wochen Kraft schöpfen?

Auf unserer Website www.ekikon.de und auf den anderen Websites der Gemeinden stehen ganz viele geistliche Angebote, und auch wir Seelsorgerinnen und Seelsorger sind für Gespräche bereit, um mit den Menschen darüber nachzudenken, was genau ihnen momentan nicht leichtfällt und wie man das lösen könnte.