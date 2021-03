Testen, testen, testen: So lautet derzeit die Devise. Auch in Konstanz, wo kostenlose Corona-Schnelltests bereits in einigen Apotheken, Arztpraxen und am Klinikum angeboten werden. Das soll auch bald im Club Berry‘s möglich sein, dessen Testzentrum seit dieser Woche in Betrieb ist. Noch müssen die Antigen-Schnelltests dort aber selbst bezahlt werden. SÜDKURIER-Reporter Marcel Jud hat sich vor Ort umgesehen – und sich testen lassen.

SÜDKURIER-Reporter Marcel Jud beim Antigen-Schnelltest im Konstanzer Club Berry‘s. Das Stäbchen führt Benjamin Hoch in die Nase ein. Neben seinem Hauptberuf als Rettungssanitäter arbeitet er im privat betriebenen Testzentrum mit.| Bild: Südkurier