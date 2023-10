Willkommen zum Stadtgespräch! Die Konstanzer Lokalredaktion des SÜDKURIER freut sich, dass Sie da sind. Wie schön, dass Sie diese neuen Inhalte lesen und dass Sie es offenbar lohnend finden, sich an den Debatten dieser Stadt zu beteiligen.

Wir als Journalistinnen und Journalisten finden das ebenfalls wichtig – und das verbindet uns mit Ihnen. Denn es braucht das Stadtgespräch – das Gespräch in der Stadt, über die Stadt, zwischen Menschen in der Stadt und mit Leuten, die sich in dieser Stadt engagieren. All das wird Thema unserer Initiative, die im Herbst 2023 startet und bundesweit ziemlich einmalig ist.

Der Titel ist mit Bedacht gewählt. Als SÜDKURIER wollen wir Meinungen zur Diskussion stellen – nicht, um Ihnen etwas aufzudrängen, sondern um Ihnen einen Ansatzpunkt zu geben, von dem aus Sie selbst weiterdenken können. So, im gemeinsamen Ringen um Lösungen, kommt eine Gesellschaft voran. SÜDKURIER-Stadtgespräch folgt dabei einer einfachen Regel: Wir suchen das Gespräch und nicht den Streit.

Meinung Reden Sie mit beim SÜDKURIER-Stadtgespräch: Soll die Innenstadt grüner werden? Das könnte Sie auch interessieren

Warum sich die Leserinnen und Leser auch einmal aufregen werden

Trotzdem sind Reibungspunkte gewollt, und Sie werden sich beim Lesen vielleicht auch einmal aufregen. Das lässt sich nicht verhindern in einer Stadt, in der die Kontroverse nicht ausbleiben kann: Platz und Ressourcen sind begrenzt, die Blickwinkel und Meinungen vielfältig, die Einschätzungen und Überzeugungen bisweilen unvereinbar. Von all dem möglichst viel zu zeigen, das gehört zu den Aufgaben von engagiertem Lokaljournalismus. Und den wollen wir als Team für Sie, für die ganze Stadt Konstanz, leisten.

Am Stadtgespräch können Sie aktiv und persönlich teilhaben. Jede Woche stellen wir eine Frage und bitten um Ihre Gedanken dazu, in der Woche darauf zeigen wir dann das Spektrum der Meinungen. Wir werden uns auch persönlich treffen, bei Veranstaltungen und Aktionen. Und wir freuen uns, wenn Sie uns Themen vorschlagen, die der SÜDKURIER einmal zum Stadtgespräch machen sollte. Auch wenn wir nicht alle Wünsche werden erfüllen können – wir wollen jeden einzelnen mit dem gebotenen Respekt prüfen.

Meinung Konstanz läuft Gefahr, die Mitte der Gesellschaft zu verlieren. Und das wäre fatal von Jörg-Peter Rau Das könnte Sie auch interessieren

Die Lokalredaktion lädt ein: Machen Sie mit, reden Sie mit!

Auf einer Zeitungsseite, künftig jeden Mittwoch im gedruckten wie auch im digitalen SÜDKURIER erscheint, bieten wir künftig Meinungen zum Mitdenken. Einen großen Stellenwert erhalten dort Leserbriefe. Wir freuen uns aber auch, wenn Sie uns eine Frage zu unserer Arbeit stellen, die wir dann gerne öffentlich beantworten wollen. Wir wollen transparent sein, stehen mit unseren Namen für unsere Arbeit ein und machen uns stark für jede Form von Zivilcourage, bei der Bürgerinnen und Bürger Gesicht und Rückgrat zeigen, statt anonym im Internet zu stänkern.

Wir haben Lust auf das, was wir uns vorgenommen haben. Und in diesem Sinne wünschen wir uns: Lassen Sie uns im Gespräch bleiben. Herzlichst, Ihre Lokalredaktion