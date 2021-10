von Reinhard Müller

Herr Rüth, Sie haben Trauer über Ihren Weggang am Würzburger Dom erlebt und verlassen dort unter anderem Ihre Mädchenkantorei mit zuletzt 180 Sängerinnen. Was erwartet Sie als neuer Münstermusikdirektor in Konstanz?

Ich erlebe eine reiche Struktur verschiedener Chöre durch alle Altersklassen bis zum semiprofessionellen Vokalensemble und eine sehr entspannte und freundliche Atmosphäre.

Setzen Sie andere Schwerpunkte?

Wir sind im Umbruch, den Corona verursacht hat, müssen uns anpassen und die Münstermusik auf breitere Füße stellen: Da schweben mir zum Beispiel Schulkooperationen vor, vielleicht schon ab der Grundschule, denn wir müssen auf die jungen Menschen zugehen, die Türen offen halten und sie zu begeistern versuchen.

Haben Sie auch neue musikalische Ideen, die sie in Konstanz verwirklichen wollen?

Ich möchte die Jugendarbeit in Richtung eines gemischten Jugendkammerchors entwickeln. Da aber die Situation der über mehrere Orte verstreuten Chorprobenräume nicht befriedigend ist, sind wir dabei, ein Chorhaus für die gesamte Münstermusik zu planen.

Wie fühlen Sie sich nach den ersten Wochen ihrer Arbeit hier mit den sieben Konstanzer Münsterchor-Formationen? Spüren Sie Akzeptanz?

Ja. Sympathie, Offenheit und Dankbarkeit, nach dem Corona-Lockdown neu zu starten. Wir haben auch Neuzugänge in verschiedenen Chorformationen.

Sie haben das erste große Chorsinfonische Konzert am Reformationstag und Allerheiligen mit dem Vokalensemble vor sich. Läuft die Probenarbeit gut?

Das Vokalensemble ist wendig und flexibel. Das macht mir den konzertanten Einstieg leicht und stimmt mich erwartungsvoll freudig. Dazu möchte ich möglichst viele Menschen erreichen und bei Konzertbesuchen von unserer Musik zu überzeugen versuchen.

Das Konzert Unvollendet?! Das Konzert „Unvollendet?!“ mit je einem unvollendeten orchestralen und chorischen Werk – Schuberts Sinfonie in h-Moll (Südwestdeutsche Philharmonie) und Mozarts c-Moll-Messe (Vokalensemble) – am 31. Oktober um 19 Uhr und am 1. November um 17 Uhr im Münster. Tickets bei Buchkultur Opitz: mail@buchkulturopitz.de , Telefon (07531) 17777 oder über Reservix.

Sie haben neben ihrem beruflichen Wechsel von Würzburg nach Konstanz natürlich auch den Wohnort gewechselt. Sind Sie hier persönlich zufrieden?

Ich habe eine Freundin, die selbst Musikwissenschaftlerin ist (lächelt), dazu kommt die gute und spannende musikalische Situation am Konstanzer Münster. Ich hatte schon viele Begegnungen und gehe die Aufgaben in positiver Erwartung an.